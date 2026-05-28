I.C. Montebello Jonico – Motta San Giovanni: il concerto di fine anno presso la Chiesa del S.S. Salvatore

Il 27 Maggio 2026 alle ore 17:30, presso La Chiesa del S.S. Salvatore di Saline Joniche, ha avuto luogo il tradizionale concerto di fine anno a cura dell’Orchestra della Scuola Secondaria di primo grado – indirizzo musicale – di Saline Joniche con la partecipazione delle classi V della Scuola Primaria di Saline Joniche, tutte dell’I.C. Montebello Jonico – Motta San Giovanni. A coordinare e organizzare l’evento tutti gli insegnati di strumento musicale, con la supervisione della Dirigente Scolastica Prof.ssa Margherita Sergi.

All’interno della Chiesa, gremita di gente, il concerto ha visto l’esecuzione di vari brani tra classici, contemporanei e vintage che hanno allietato tutto il pubblico. I ragazzi dell’Orchestra e quelli del coro si sono distinti per la bravura nell’esecuzione dei brani, delle canzoni e delle coreografie. Un momento di vera condivisione e cultura unito al grande impegno e dedizione di insegnati e studenti.

Presenti al Concerto il Parroco Don Danilo Nucera; il nuovo Sindaco del Comune di Montebello Jonico Prof. Leonardo Suraci, unitamente ad una folta delegazione di Consiglieri Comunali; Il Presidente del Consiglio d’Istituto Dott. Fabio Giuseppe Zampaglione; la Presidente della Pro Loco Montebellum Romina Palamara.

Al termine del concerto la Dirigente Scolastica ha voluto ringraziare i ragazzi, le loro famiglie, tutti gli insegnati e collaboratori scolastici per tutto, un ringraziamento particolare a Don Danilo per la sua disponibilità e a tutte le autorità intervenute, alle quali ha ceduto il microfono per i saluti.

Sono intervenute nell’ordine: Il Sindaco; Il Presidente del Consiglio d’Istituto; la Presidente della Pro Loco Montebellum. A conclusione è stato effettuato un immenso applauso agli alunni, i veri protagonisti.