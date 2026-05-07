I borghi reggini più suggestivi diventano teatri all’aperto: prende il via un interessante progetto | INFO

Si alza il sipario sulla prima edizione di “Borghi in scena – Carovana teatrale”, il progetto che trasforma alcuni dei borghi più suggestivi della Calabria in palcoscenici all’aperto, con spettacoli e laboratori che intrecciano teatro contemporaneo, memoria storica e identità del territorio. Il progetto, che prende il via l’8 maggio 2026, è sostenuto dalla Regione Calabria nell’ambito dei Progetti Speciali per il Teatro 2025 e prevede un intenso percorso artistico e culturale che coinvolge nove borghi calabresi.

“Borghi in scena” nasce da un’idea di Adexo Arti Creative, promotore del progetto, che collabora con Officine Jonike Arti e Calabria Dietro le Quinte APS, tutte realtà riconosciute nel Registro regionale del teatro della Calabria. Il progetto si articola in una serie di eventi che non si limitano a spettacoli, ma rappresentano un vero e proprio attraversamento dei territori, dove il teatro diventa un mezzo per raccontare e vivere la storia e la cultura locale.

Il programma toccherà nove comuni della Calabria: Aiello Calabro, Bova, Gallicianò (Confoduri), Gerace, Pentedattilo (Melito Porto Salvo), Portigliola, Gioiosa Ionica, Sant’Eufemia d’Aspromonte e Stilo. Questi territori, ricchi di valore storico, paesaggistico e antropologico, diventano parte integrante della narrazione teatrale, con spazi che non sono solo teatri, ma anche piazze, cortili, siti archeologici e paesaggi naturali che trasformano ogni angolo in un “dispositivo scenico” capace di dialogare con il mito e la drammaturgia contemporanea.

Il progetto affonda le sue radici nel mito, reinterpretato in chiave contemporanea, con figure archetipiche come Medea, Ecuba, Alfa e Omega, e la Fata Morgana, intrecciate con temi attuali come migrazione, identità, guerra e memoria. Il mito diventa uno strumento per leggere il territorio e restituire alle comunità un senso di appartenenza, unendo passato e presente.

Il programma degli spettacoli prevede cinque produzioni principali che si alterneranno nelle varie tappe del progetto: “Morgana. Acque Libere”, “Alfa e Omega”, “Ecuba. Il sogno”, “Medea: la lunga notte” e “La città del Sole: Ombre Lucenti”, una performance speciale site-specific. Ogni produzione è pensata per coinvolgere il pubblico in un’esperienza unica e di alta qualità, con spettacoli che mescolano teatro e musica, e che invitano a riflettere sui temi universali della condizione umana.

In parallelo agli spettacoli, il progetto include una serie di laboratori destinati a coinvolgere attivamente le comunità locali. Tra i principali laboratori: “Costruiamo un puppet con un calzino”, “Personaggi malvagi. Identità e costruzione”, “Laboratorio di arti circensi”, “Laboratorio di teatro comico”, e “Laboratorio di teatro lirico e musicale”. Questi laboratori sono pensati per favorire una fruizione consapevole e stimolare la partecipazione culturale dei residenti nei borghi.

Le prime tappe del progetto sono programmate per l’8, 9 e 10 maggio 2026. La prima tappa si terrà ad Aiello Calabro, con la messa in scena di “Alfa e Omega” il 8 maggio, seguita dal laboratorio di recitazione il 9 maggio e dallo spettacolo “Ecuba. Il sogno” il 10 maggio. La carovana si sposterà poi a Sant’Eufemia d’Aspromonte e Gioiosa Ionica, con un programma ricco di spettacoli e laboratori.

“Borghi in scena – Carovana teatrale” si propone non solo di portare la cultura nei territori più remoti, ma anche di creare un legame duraturo tra artisti, spettatori e comunità locali. Un’iniziativa che trasforma ogni borgo in una storia da abitare e raccontare, amplificando la partecipazione culturale e offrendo a tutti l’opportunità di vivere il teatro come esperienza collettiva. Il progetto è sostenuto con Fondi PAC 2014-2020 Azione 6.7.1 – Anno 2025 Progetti Speciali Teatrali Regione Calabria.