Hockey prato, la SSD UniMe sfida la PGS Don Bosco Barcellona

Prosegue il cammino della SSD UniMe nel Campionato Nazionale di Serie B di hockey prato e, nella quarta giornata, la formazione guidata da Antonio Spignolo sarà impegnata contro la PGS Don Bosco Barcellona. Una sfida che, almeno sulla carta, potrebbe apparire favorevole per il team universitario, attualmente capolista del girone, ma che nasconde diverse insidie. La formazione barcellonese, ancora ferma a quota zero punti, ha infatti dimostrato nelle ultime uscite di essere una squadra giovane, combattiva e mai arrendevole. Ne sa qualcosa anche il Valverde Hockey 2018, diretto inseguitore della SSD UniMe, costretto a faticare più del previsto per conquistare il successo contro la compagine tirrenica.

Per i grigioazzurri sarà quindi fondamentale affrontare il match con la stessa intensità, attenzione e concentrazione mostrate nelle precedenti gare di campionato. Restare in testa alla classifica rappresenta infatti un obiettivo chiaro per la squadra messinese, che anche durante il turno di riposo ha continuato ad allenarsi con continuità per preparare al meglio questo importante appuntamento. Non dovrebbero esserci particolari problemi di formazione per il tecnico Antonio Spignolo, che potrà contare su un organico ampio e competitivo. I convocati verranno comunicati a ridosso della partita, scelta che conferma la volontà dello staff tecnico di mantenere alta la concentrazione di tutto il gruppo.

Parallelamente, inevitabilmente, l’attenzione sarà rivolta anche all’altro big match di giornata tra GS Raccomandata Giardini e Valverde Hockey 2018, sfida che potrebbe incidere in maniera significativa sugli equilibri della classifica. Gli ionici sono chiamati a vincere per rilanciarsi nella corsa al vertice, mentre gli etnei non vogliono perdere ulteriore terreno dalla capolista.

Il tecnico della SSD UniMe Antonio Spignolo ha sottolineato l’importanza dell’approccio mentale alla gara

Alla vigilia del match, il tecnico della SSD UniMe Antonio Spignolo ha sottolineato l’importanza dell’approccio mentale alla gara: “Abbiamo preparato questa partita con grande attenzione. Non possiamo permetterci errori o cali di concentrazione perché nello sport nulla è mai scontato. Le partite che sembrano più semplici sono spesso quelle più complicate. Dovremo essere lucidi, concreti e mantenere alta l’intensità per indirizzare il match dalla nostra parte”.