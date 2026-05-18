“Ho un parente candidato”. “Puoi votare me e il tuo parente”: il VIDEO “particolare” di Battaglia per spiegare il voto disgiunto

Alle elezioni comunali di Reggio Calabria del prossimo 24 e 25 maggio è consentito il voto disgiunto. Si può cioè votare il candidato Sindaco di una coalizione e il candidato al Consiglio Comunale di una lista di una coalizione diversa da quella del Sindaco. A spiegarlo, in modo indiretto, con un video un po’ “particolare”, è il candidato Mimmo Battaglia, che incontra per strada una cittadina e gli chiede un supporto. Alla risposta di lei: “ho un parente che è candidato in un’altra coalizione”, lui risponde: “ma puoi votare il consigliere di una coalizione e il candidato sindaco di un’altra, il voto è disgiunto ma è valido”.

Ecco il filmato: