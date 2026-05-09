Hantavirus, passeggero calabrese in isolamento. La Regione Calabria: “situazione sotto controllo”

“Come noto dalla mattinata odierna, il Ministero della Salute ha informato alcune Regioni italiane in merito a possibili contatti di passeggeri con un caso di Hantavirus registrato su un volo di linea europeo, che ha interessato una passeggera non italiana“. È quanto si legge in una nota della Regione Calabria. “La Regione Calabria, tra le Regioni coinvolte, informa che tutte le procedure di sorveglianza previste dai protocolli nazionali e regionali sono state attivate tempestivamente, anche in raccordo con gli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera. Il Ministero ha trasmesso alle Regioni interessate i nominativi di quattro passeggeri presenti sul volo in coincidenza diretto a Roma. Le autorità sanitarie regionali hanno immediatamente avviato le attività di monitoraggio previste secondo il principio della massima cautela”, rimarca la nota.

Il cittadino calabrese è monitorato

“Il cittadino calabrese imbarcato sul volo è stato rintracciato nella mattinata odierna ed è monitorato dalle autorità sanitarie della provincia di residenza. Attualmente si trova in isolamento precauzionale, è completamente asintomatico ed è sottoposto alle misure di prevenzione previste dai protocolli sanitari. I presidi ospedalieri della Regione sono stati inoltre allertati, a titolo precauzionale, per l’eventuale attivazione immediata dei protocolli di prevenzione previsti per casi analoghi, sebbene al momento non emergano elementi di rischio per la popolazione. La situazione è sotto controllo ed è costantemente monitorata dalle autorità sanitarie regionali, che seguono con attenzione anche l’evoluzione del quadro nazionale”, conclude la nota della Regione.