Guerra Iran, USA e Israele studiano la possibile ripresa degli attacchi: c’è la data

Stati Uniti e Israele si starebbero preparando a riprendere gli attacchi contro l’Iran già dalla prossima settimana, forse dando un nuovo nome all’operazione. A scriverlo è il New York Times, secondo cui tra le opzioni al vaglio figurano interventi più incisivi contro obiettivi militari e infrastrutturali iraniani. La notizia più rilevante riguarda la possibilità che Washington e Tel Aviv valutino non solo nuovi bombardamenti, ma anche una missione ad alto rischio delle forze speciali. L’obiettivo sarebbe quello di estrarre fisicamente l’uranio altamente arricchito iraniano dai tunnel bombardati a Isfahan.

Secondo quanto riportato dal quotidiano statunitense, le ipotesi in esame comprendono dunque attacchi più aggressivi contro obiettivi militari e infrastrutturali e un’operazione sul terreno particolarmente delicata, legata al materiale nucleare custodito nei siti colpiti.