Guerra Iran, Teheran invia la propria risposta alla proposta USA di mettere fine alle ostilità

Secondo l'agenzia Irna, l'Iran avrebbe risposto all'ultima proposta degli Stati Uniti di porre fine alla guerra

Donald Trump
Foto di Jim Lo Scalzo / Ansa

L’Iran ha presentato ufficialmente ai mediatori pakistani la sua risposta all’ultima proposta Usa per porre fine alla guerra“. È quanto sostiene l’agenzia ufficiale iraniana Irna, citando una fonte informata sugli svilupppi. Il Pakistan è protagonista della mediazione tra Stati Uniti e Iran. Ieri, nel corso di un’intervista telefonica alla giornalista Margot Haddad per Tf1/Lci, alla domanda se gli Usa avessero ricevuto una risposta da Teheran, Donald Trump ha risposto che gli iraniani “vogliono davvero concludere un accordo” e che si aspettava di avere “molto presto” notizie dagli iraniani.

L’Irna non dà alcun dettaglio sui contenuti della “risposta” iraniana. “Secondo il piano proposto – si limita a scrivere l’agenzia citando la fonte – l’attuale fase dei negoziati si concentra esclusivamente sulla cessazione delle ostilità nella regione“.

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