Grave incidente sul raccordo di Reggio Calabria: auto in fiamme all’altezza delle Bretelle

Un drammatico episodio ha colpito la circolazione stradale a Reggio Calabria poco fa. Un violento incendio ha interessato un’autovettura che transitava lungo il raccordo autostradale proprio in prossimità dello svincolo di Reggio Centro. La zona interessata è quella comunemente nota ai cittadini come Bretelle, dove le fiamme hanno avvolto rapidamente il mezzo trasformandolo in una torcia di fuoco visibile da grande distanza. L’incidente si è verificato in direzione sud, pochi metri dopo lo svincolo, creando immediatamente una situazione di forte pericolo per gli altri automobilisti in transito.

Intervento dei soccorsi e chiusura totale della carreggiata

La macchina dei soccorsi si è attivata tempestivamente per gestire l’emergenza e mettere in sicurezza l’area. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle difficili operazioni di spegnimento del rogo, insieme alle pattuglie della Polizia Stradale e al personale sanitario del 118 giunto con le ambulanze. Per consentire il lavoro dei soccorritori e prevenire ulteriori rischi, le autorità hanno disposto la chiusura totale del tratto stradale interessato. Attualmente la circolazione verso sud è completamente bloccata, con pesanti ripercussioni sul traffico cittadino e lunghe code che si sono formate a ridosso del centro urbano.

Accertamenti in corso e veicolo completamente carbonizzato

Le immagini che giungono dal raccordo mostrano uno scenario impressionante, con l’automobile ormai ridotta a una carcassa completamente carbonizzata dal calore intenso sprigionato dalle fiamme. Al momento non sono state ancora rese note le cause precise che hanno scatenato l’incendio, le quali restano in corso di accertamento da parte delle autorità competenti. Gli inquirenti stanno lavorando per capire se il rogo sia divampato a seguito di un guasto meccanico improvviso o se sia stato innescato da un precedente impatto. La strada rimarrà interdetta al passaggio fino al completamento dei rilievi e alla successiva rimozione dei detriti dalla carreggiata.