Grave incidente in Sicilia: scontro tra un’auto ed una moto, un morto

Un tragico incidente stradale ha costato la vita a un motociclista di 37 anni, che ha perso la vita a seguito di uno scontro avvenuto a Palermo, precisamente tra via Libertà e viale Lazio. L’uomo, che si trovava a bordo di una Vespa, stava percorrendo la strada quando, per motivi ancora da chiarire, è entrato in collisione con un’auto. Le dinamiche dell’incidente sono ancora oggetto di indagine, con gli inquirenti al lavoro per ricostruire quanto accaduto. Immediatamente soccorso dal personale del 118, il 37enne è stato trasportato d’urgenza presso il pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia, dove purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, è deceduto poco dopo l’arrivo a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto. La sua morte ha gettato nel dolore la famiglia e gli amici, che non avevano avuto il tempo di rendersi conto della tragedia prima che fosse troppo tardi.

Sul posto dell’incidente sono intervenuti prontamente anche i carabinieri e la polizia locale, che hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare le eventuali responsabilità.