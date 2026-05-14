“Granillo Cup”, Reggio Calabria si prepara allo storico torneo di calcio no-stop

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato per la Granillo Cup 2026, il grande torneo di calcio della durata di 12 ore consecutive che si svolgerà il prossimo 14 giugno, trasformando lo Stadio Oreste Granillo in un’arena di sport, spettacolo e aggregazione. L’evento, promosso da ASC Calabria ed organizzato da Nicola D’Elia, Domenico Falco, Fabio Sapone e Leonardo Bevilacqua, rappresenta una novità per il territorio: sarà infatti la prima volta che lo storico impianto reggino ospiterà un torneo di calcio di questo format, con dodici ore consecutive di gare, intrattenimento ed attività dedicate al pubblico. Una manifestazione ambiziosa che punta a richiamare squadre, tifosi e appassionati da tutta la Calabria, unendo sport, spettacolo e socialità all’interno di uno degli stadi simbolo della città.

La Granillo Cup si svolgerà con una formula intensa e dinamica

La Granillo Cup si svolgerà con una formula intensa e dinamica: 12 ore no-stop di calcio, con la partecipazione prevista di 12 fino a 16 squadre, distribuite su due campi da gioco. Ogni team avrà garantite almeno tre partite, assicurando così spettacolo continuo e ampia partecipazione durante tutta la giornata. Il torneo prevede una fase a gironi con gare da due tempi di 10 minuti, i successivi quarti di finale e semifinali con due tempi da 15 minuti e la finalissima con due tempi da 20 minuti. Le rose saranno composte da 8 giocatori (7+1), nel rispetto del Regolamento che stabilisce la presenza massima di 3 giocatori militanti dalla Serie D in su per ciascuna squadra, con l’obiettivo di mantenere equilibrio e competitività tra tutti i partecipanti. Gli organizzatori hanno inoltre sottolineato l’importanza del rispetto e della sportività: qualsiasi comportamento ritenuto gravemente antisportivo comporterà l’immediata squalifica della squadra e l’allontanamento dalla struttura. Importanti anche i montepremi individuati per il 1° posto con un Premio dal valore di 2000 euro, per il 2° posto la Cena di squadra, oltre che i premi al capocannoniere ed al miglior portiere, che comprenderanno gadget e coppa dedicata.

Le iscrizioni per le squadre resteranno aperte fino al 5 giugno 2026

Le iscrizioni per le squadre resteranno aperte fino al 5 giugno 2026. La quota di partecipazione è fissata in 450 euro per le squadre iscritte entro il 25 maggio 2026 e oltre quella data in 550 euro. La Granillo Cup non sarà soltanto calcio giocato. Ed infatti, l’evento sarà accompagnato da numerose attività collaterali pensate per coinvolgere pubblico, famiglie e giovani atleti. Previsti: un’area Food & Beverage, animazione musicale, la conferenza pre-evento, l’apertura della finale con esibizioni artistiche, un quadrangolare dedicato alle scuole calcio ed un quadrangolare dedicato agli istituti superiori in collaborazione con Madiscool. Per il pubblico saranno disponibili diverse tipologie di biglietti di ingresso: 5 euro in prevendita, 10 euro al botteghino e 20 euro, con consumazione inclusa, con accesso nell’area VIP.

Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza, confermando anche il valore sociale dell’iniziativa. Con il fascino dello Stadio Oreste Granillo, un format innovativo ed un’intera giornata di calcio senza sosta, la Granillo Cup 2026 si candida a diventare uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell’estate calabrese ed un nuovo punto di riferimento per gli eventi sportivi targati ASC Calabria.