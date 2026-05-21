Grande successo a Taurianova per il libro di Patrizia Pipino “La vita oltre il cancro”

Grande successo per la presentazione del libro "La vita oltre il cancro", scritto da Patrizia Pipino, nato da un'esperienza intima e formativa

La vita oltre il cancro

Nell’ambito delle iniziative di Taurianova Capitale Italiana del Libro, si è tenuta con grande successo la presentazione del volume “La vita oltre il cancro“, scritto da Patrizia Pipino. L’incontro, che ha catturato l’attenzione e l’emozione del numeroso pubblico presente, è stato magistralmente condotto e relazionato dalla giornalista e presentatrice Dominga Pizzi. Il libro nasce da un’esperienza profondamente intima e trasformativa. L’autrice ha voluto mettere a nudo la propria anima per lanciare un messaggio di forza e speranza.

Al centro del dibattito, oltre al toccante racconto biografico, è emerso un tema fondamentale e salvavita: l’importanza cruciale della prevenzione. Un messaggio forte e chiaro che l’autrice e la relatrice hanno voluto ribadire con forza: fare prevenzione e sottoporsi ai controlli periodici resta l’arma più potente che abbiamo a disposizione.

La vita oltre il cancro

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