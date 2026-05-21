Grande successo a Taurianova per il libro di Patrizia Pipino “La vita oltre il cancro”

Nell’ambito delle iniziative di Taurianova Capitale Italiana del Libro, si è tenuta con grande successo la presentazione del volume “La vita oltre il cancro“, scritto da Patrizia Pipino. L’incontro, che ha catturato l’attenzione e l’emozione del numeroso pubblico presente, è stato magistralmente condotto e relazionato dalla giornalista e presentatrice Dominga Pizzi. Il libro nasce da un’esperienza profondamente intima e trasformativa. L’autrice ha voluto mettere a nudo la propria anima per lanciare un messaggio di forza e speranza.

Al centro del dibattito, oltre al toccante racconto biografico, è emerso un tema fondamentale e salvavita: l’importanza cruciale della prevenzione. Un messaggio forte e chiaro che l’autrice e la relatrice hanno voluto ribadire con forza: fare prevenzione e sottoporsi ai controlli periodici resta l’arma più potente che abbiamo a disposizione.