Grande partecipazione e sicurezza al Settennale della Madonna di Capocolonna

Si sono conclusi i festeggiamenti in onore della Madonna di Capocolonna, protrattisi per oltre 24 ore in occasione del tradizionale Settennale, che ha visto il ritorno del quadro grande trainato dai buoi, in uno dei momenti più sentiti dalla comunità crotonese e dai numerosi pellegrini giunti da tutto il territorio regionale. Alla solenne processione hanno preso parte oltre 15 mila persone in movimento. Il corteo religioso si è sviluppato nella serata di sabato, con partenza poco dopo la mezzanotte da Piazza Pitagora giungendo al Santuario di Capocolonna intorno alle ore 7 del mattino, dopo un percorso di circa 12 chilometri che ha attraversato le principali strade cittadine nel corso della notte.

Per l’occasione sono stati predisposti specifici servizi di ordine e sicurezza pubblica, pianificati a seguito delle intese assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Crotone, d.ssa Franca FERRARO, e delle successive determinazioni adottate durante i tavoli tecnici tenutisi in Questura e coordinati dal Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO.

Tutte le Forze di Polizia e le componenti operative coinvolte hanno operato con disciplina, equilibrio e grande spirito di collaborazione, garantendo la piena sicurezza dei fedeli che hanno partecipato al pellegrinaggio e di quanti hanno assistito al passaggio della processione lungo il percorso cittadino. Nel corso dell’evento sono stati registrati 23 interventi di soccorso da parte della Croce Rossa in favore di persone colpite da lievi malori; di queste, soltanto 8 sono state trasportate in ospedale in codice verde e successivamente dimesse senza alcuna criticità.

Anche la processione di ritorno dal Santuario di Capocolonna ha fatto registrare una significativa partecipazione di fedeli che, giunti nell’area di Piazzale Ultras, hanno assistito allo spettacolo dei fuochi pirotecnici prima del rientro in Piazza Pitagora nella tarda serata di ieri, decretando la conclusione ufficiale dei festeggiamenti del Settennale. Sabato sera, prima della solenne processione, il Vescovo Mons. Torriani e i portatori della Vara, alla presenza del Questore, hanno reso omaggio al Dr. Nicoletti, Primo Dirigente della Polizia di Stato, consegnandogli un’opera realizzata dal Maestro Affidato, quale segno di riconoscimento per la professionalità, l’abnegazione e il senso del dovere che da sempre lo contraddistinguono nel corso dei suoi anni di servizio.

Un particolare riferimento è stato rivolto all’impegno profuso dal Dirigente nei servizi di ordine pubblico in occasione della processione, svolti con grande equilibrio, competenza e spirito di servizio. Visibilmente emozionato, il Primo Dirigente ha rivolto il proprio ringraziamento a coloro i quali hanno voluto conferire solennità a questo significativo riconoscimento, dichiarando di sentirsi profondamente lusingato per l’onorificenza ricevuta, sottolineando di voler condividere questo momento con gli uomini e le donne della Polizia di Stato e, in modo particolare, con la sua bambina Maria Grazia.

Alla gestione complessiva dell’evento hanno preso parte tutte le principali componenti operative del territorio: Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Capitaneria di Porto, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco, Amministrazione Provinciale, personale del 118, Croce Rossa e volontari.

Il Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, ha espresso un sentito ringraziamento a tutto il personale impiegato per la professionalità, l’impegno e il senso di responsabilità dimostrati nel garantire l’ottima riuscita dell’evento e la sicurezza dell’intera manifestazione religiosa.