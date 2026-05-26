Grande gioia fra i bambini di Camini per il Popular Game Festival Csi | FOTO

Giornata meravigliosa vissuta, ieri pomeriggio, a Camini! La prima tappa del Popular Game Festival Csi ha acceso il cuore di questo borgo simbolo, dimostrando ancora una volta che il gioco è il linguaggio più potente e universale per unire le comunità. Nella settimana Internazionale del Gioco, le piazze e i vicoli di questo straordinario Comune, si sono riempiti di sorrisi, risate e di un’energia contagiosa. I bambini hanno giocato fianco a fianco, riscoprendo la bellezza dei giochi tradizionali: dalle sfide senza tempo della corsa nei sacchi, ai percorsi colorati della campana dipinta sotto gli archi, fino ai giochi con i cerchi.

Non c’erano barriere né confini, solo la pura gioia di stare insieme in un borgo che ha fatto dell’accoglienza la sua identità e il suo futuro.

Un ringraziamento speciale va alle istituzioni e alle personalità che hanno creduto fortemente nel progetto “Community That Plays”. Al Sindaco di Camini, Pino Alfarano, padrone di casa instancabile e guida di un modello di integrazione che è orgoglio per tutto il territorio.

Al Commissario di San Luca, Antonio Reppucci la cui presenza ha sottolineato l’importanza fondamentale della partecipazione e della sinergia tra i Comuni della Locride. Bellissimo il momento di condivisione vissuto presso il “Teatro della Legalità”.

A Carmen Bagalà, Direttrice della Caritas Diocesana Locri-Gerace, il cui impegno quotidiano è il motore di progetti straordinari che rimettono al centro la dignità umana e l’inclusione vera. Questa è la comunità che gioca, cresce e costruisce il futuro insieme. L’idea è quella di far nascere una Polisportiva che guidi, attraverso il gioco, lo sport e l’animazione, il percorso di tanti bambini, ragazzi e famiglie di Camini.

Il pomeriggio a Camini è stato promosso dal Centro Sportivo Italiano – Reggio Calabria in collaborazione con la Caritas della Diocesi di Locri-Gerace e la cooperativa sociale Jungi Mundu. Oggi, seconda tappa del partecipatissimo Festival promosso da CSI in collaborazione con UNICRI e Associazione Linguaggi Sociali.