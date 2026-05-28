Grande attesa per il concerto di fine anno dell’Istituto Comprensivo “Falcone-Borsellino” di Caulonia-Roccella

Cresce l’attesa per il Concerto di Fine Anno scolastico organizzato dall’Istituto Comprensivo “Falcone-Borsellino” di Caulonia-Roccella, diretto dal dirigente scolastico prof.ssa Lucia Pagano. L’evento, che rappresenta anche l’inaugurazione ufficiale dell’Orchestra della Scuola Secondaria di Primo Grado ad indirizzo musicale, si terrà mercoledì 3 giugno alle ore 18:30 presso l’Auditorium “A. Frammartino – Casa della Pace” di Caulonia Marina.

La manifestazione si preannuncia come uno dei momenti più significativi dell’anno scolastico, all’insegna della musica, della condivisione e della valorizzazione dei giovani talenti del territorio. Protagonisti della serata saranno infatti gli studenti dei corsi musicali dell’istituto, che nel corso dell’anno hanno seguito un intenso percorso formativo sviluppando competenze artistiche, spirito di collaborazione e sensibilità musicale.

Sul palco si esibiranno gli alunni guidati dai docenti dei vari indirizzi strumentali: la prof.ssa Melissa De Sensi per la chitarra, il prof. Vincenzo Linarello per il clarinetto, il prof. Massimo Linarello per il pianoforte e il prof. Giovanni Luzza per il sassofono. Un lavoro didattico che culminerà in una serata pensata non solo come saggio finale, ma anche come occasione di crescita culturale e aggregazione per l’intera comunità scolastica.

Ad arricchire ulteriormente il programma sarà la partecipazione del Coro di voci bianche delle classi quinte della scuola primaria, testimonianza concreta della sinergia tra i diversi ordini scolastici e dell’attenzione che l’istituto dedica alla formazione musicale sin dalla più giovane età.

Nel corso della manifestazione sono previsti anche gli interventi delle autorità presenti, in un clima di festa e partecipazione che coinvolgerà studenti, famiglie e cittadini.

L’iniziativa, promossa dalla dirigente scolastica prof.ssa Lucia Pagano con il supporto della vicepreside, maestra Mariella Mazzà, e dell’intero corpo docente, conferma il valore educativo della musica come strumento di crescita personale e sociale. Non a caso, la locandina dell’evento richiama una celebre frase del Maestro Riccardo Muti: “La musica non solo forma, ma salva”.

Il concerto si annuncia dunque come un appuntamento di grande valore culturale ed educativo, capace di celebrare l’impegno, la passione e il talento degli studenti dell’Istituto Comprensivo “Falcone-Borsellino”, offrendo alla cittadinanza un importante momento di cultura, aggregazione e condivisione.