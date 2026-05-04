Gli USA lanciano “Project Freedom”: in cosa consiste l’operazione per liberare le navi nello Stretto di Hormuz

Al via l’iniziativa degli Stati Uniti per liberare le navi nello Stretto di Hormuz. È quanto dichiarato da Donald Trump sul suo social Truth. L’iniziativa “Project Freedom, avrà inizio lunedì mattina, ora del Medio Oriente. Sono pienamente consapevole che i miei rappresentanti stanno intrattenendo colloqui molto positivi con l’Iran e che tali discussioni potrebbero portare a esiti estremamente positivi per tutti“, ha spiegato Trump riferendo che molte delle navi bloccate stanno finendo cibo. “Si tratta di un gesto umanitario compiuto per conto degli Stati Uniti, dei Paesi mediorientali e, in particolare, dell’Iran. Molte di queste navi stanno esaurendo le scorte di cibo e di tutti gli altri beni essenziali per garantire agli equipaggi una permanenza a bordo in condizioni di salute e igiene adeguate“, ha detto Trump riferendo che “Paesi di tutto il mondo, che non sono in alcun modo coinvolti nel conflitto in Iran, hanno chiesto agli Stati Uniti di aiutare a liberare le loro navi, rimaste bloccate nello Stretto di Hormuz a causa di una vicenda con la quale non hanno assolutamente nulla a che fare”. “Ho incaricato i miei rappresentanti di informare questi Paesi che faremo tutto il possibile per mettere in salvo le loro navi e i loro equipaggi fuori dallo Stretto“, ha messo in evidenza Trump.

Le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti “inizieranno, a partire dal 4 maggio, a sostenere il ‘Project Freedom’, volto a ripristinare la libertà di navigazione per il traffico commerciale attraverso lo Stretto di Hormuz“. Lo afferma il Centcom, sottolineando che “la missione fornirà supporto alle navi mercantili che intendono transitare liberamente attraverso questo essenziale corridoio del commercio internazionale“. “Il nostro sostegno a questa missione difensiva è essenziale per la sicurezza regionale e per l’economia globale, mentre manteniamo anche il blocco navale“, ha dichiarato il comandante del Centcom Brad Cooper. Il supporto militare al Progetto Freedom includerà cacciatorpediniere lanciamissili, oltre 100 velivoli terrestri e navali, piattaforme senza pilota multidominio e 15.000 militari.

La risposta dell’Iran: ogni forza armata straniera sarà obiettivo legittimo

“Avvertiamo che qualsiasi forza armata straniera, in particolare l’esercito americano invasore, se intende avvicinarsi e entrare nello stretto di Hormuz, sarà soggetta ad attacco“. Lo ha dichiarato il comandante del quartier generale centrale iraniano di Hazrat Khatam al-Anbiya, riportato dall’agenzia Tasnim su X.

“La sicurezza dello stretto di Hormuz è sotto il controllo dell’Iran e in ogni circostanza qualsiasi movimento sicuro deve avvenire in coordinamento con l’Iran“, ha dichiarato il comandante del quartier generale del Comando di Khatam al-Anbiya, Ali Abdollahi.