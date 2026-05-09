Gli ultras della Reggina vogliono cacciare Brunetti e Ballarino da Reggio Calabria: cartelli durissimi in città | FOTO

B come Brunetti, B come Ballarino. B come la categoria in cui, secondo il business plan presentato al momento in cui gli è stata regalata la Reggina, Reggio Calabria dovrebbe trovarsi attualmente. E, invece, la stagione si è conclusa con un imbarazzante terzo posto sul campo alle spalle delle irreprensibili Savoia e Nissa. Sarà Serie D per il quarto anno di fila, il punto più basso della storia della Reggina. Ci si aggrappa alla speranza che un tribunale estrometta il Messina per provare a salire in aula, visto che sul campo servono altri 6 anni di Serie D, come prospettato da Brunetti in una dichiarazione quantomai profetica sui 10 anni in quarta serie.

Gli ultras si sono svegliati tardi. Però la loro protesta sta assumendo contorni piuttosto duri: Brunetti e Ballarino devono andare via da Reggio Calabria. Questo il messaggio lanciato dai big della Curva. La città è tappezzata di cartelli piuttosto chiari che invitano Brunetti a prendersi le sue responsabilità, a dare i numeri del Superenalotto (vista la dichiarazione sui 10 anni di D che sembra avverarsi anno dopo anno) e, soprattutto, a comprare un biglietto di sola andata per Catania insieme a Ballarino.