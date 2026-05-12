Gli alunni della Scuola dell’Infanzia di Catona scoprono l’intelligenza emotiva con “Amici in un Sorriso”

L’Istituto Comprensivo “Radice-Alighieri” di Catona, guidato dalla Dirigente scolastica, Simona Sapone, ha vissuto una mattinata all’insegna della meraviglia. Nell’ambito del progetto dedicato alla promozione della lettura, il plesso dell’Infanzia di Catona centro ha accolto l’autrice Mariarosa Rao e l’editrice Chiara Laruffa, per un incontro animato e partecipato del libro “Amici in un sorriso”. Il percorso lettura promosso dall’Istituto non è solo un’attività didattica, ma un vero e proprio invito al viaggio. L’obiettivo è quello di seminare nei “piccoli uditori” il piacere dell’ascolto e dell’attenzione, stimolando una curiosità che passa attraverso il potere delle immagini e l’incanto della favola.

L’evento, svoltosi presso la Scuola dell’Infanzia di Catona Centro, ha visto la partecipazione entusiasta dei bambini dell’ultimo anno provenienti da tutti i plessi dell’Istituto. Con la loro spontaneità, i piccoli alunni si sono lasciati trasportare in una lettura animata dove l’autrice, ha saputo sapientemente trasformare l’ascolto in un’esperienza interattiva. Quest’anno, il cuore del progetto è legato al tema dell’intelligenza emotiva. Riconoscere e autoregolare i propri sentimenti è una competenza chiave, specialmente in una fase di transizione così significativa.

La narrazione ha affrontato con dolcezza il tema delicato del distacco e della separazione, sentimenti che ogni bambino sperimenta nel delicato passaggio verso la scuola primaria, ma anche quando si separa, seppur momentaneamente, dai genitori, da un amico, da una persona cara. Attraverso la metafora e l’uso di oggetti narrativi – come i personaggi che, “magicamente”, emergevano da uno zaino – l’Avvocato Mariarosa Rao ha reso i bambini veri co-protagonisti della storia. Durante la fase laboratoriale, la fantasia dei piccoli ha preso il volo, rendendoli “co-autori” di una favola collettiva nata sul momento. “Date sempre voce alle vostre emozioni e al vostro cuore“.

L’augurio di Mariarosa Rao ai futuri lettori e chissà, che tra di loro, non nasca uno scrittore. Un ringraziamento particolare va alla scrittrice che ha saputo parlare al cuore dei bambini, portandoli in un mondo fantastico, ai docenti che hanno sostenuto l’iniziativa proposta dalla referente del progetto lettura per la scuola dell’Infanzia, Alessia Bilardi che, con entusiasmo e costante impegno, hanno favorito un clima sereno e collaborativo, all’editrice per la sua professionalità, ma soprattutto ai bambini che, con il loro sguardo e il loro sorriso, hanno reso speciale questa mattinata.

L’evento si è concluso con un omaggio floreale consegnato alla scrittrice e all’editrice, da parte dei bambini che hanno realizzato dei fiori di carta a mano: un dono simbolico che, proprio come il messaggio del libro, è destinato a non sfiorire mai nel ricordo dei partecipanti. L’incontro si è concluso con la consapevolezza che la lettura, se proposta con empatia, è lo strumento più potente per aiutare i cittadini di domani a comprendere il proprio mondo interiore.