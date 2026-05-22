Giusi Princi, messaggio d’affetto a Cannizzaro a ridosso del voto: “candidatura arrivata al cuore della gente. Diamo a Reggio Calabria la svolta che merita”

“Ci sono candidature che, prima ancora del voto, appartengono già al sentimento di una città. Quella di Francesco Cannizzaro è arrivata al cuore della gente perché ha saputo interpretare un bisogno profondo di Reggio Calabria: tornare a credere in sé stessa, ad avere una direzione, a sentire che un’altra possibilità esiste davvero. In queste settimane ho visto una comunità ritrovarsi intorno a questa speranza: cittadini che chiedono risposte, ma che vogliono anche riconoscersi in una visione capace di restituire alla nostra città ambizione, dignità e futuro. Non è accaduto per caso”. Comincia così il messaggio d’affetto di Giusi Princi a Francesco Cannizzaro a ridosso delle elezioni Comunali di Reggio Calabria.

“La candidatura di Francesco nasce da un’idea precisa di città, affidata già nel mese di febbraio a un programma serio e concreto: dalle esigenze essenziali — strade, manutenzione, quartieri, servizi — alle opere e alle linee strategiche necessarie per restituire a Reggio il ruolo che merita nello scenario internazionale. Perché amministrare non significa soltanto riparare ciò che non funziona. Significa indicare una rotta, costruire opportunità, dare alla città una prospettiva” ha aggiunto l’europarlamentare.

“Forse è proprio per questo che Francesco ha saputo parlare così profondamente alla gente: perché in questa campagna ci ha messo tutto. Il cuore, la passione, la fatica, la presenza instancabile, la sincerità di chi ha preferito guardare negli occhi le persone, senza rifugiarsi in copioni sterili e parole vuote. Ora la parola alla gente, protagonista di ogni cambiamento possibile. Il voto è responsabilità, ma anche opportunità: l’opportunità di dare a Reggio la svolta che merita. Facciamolo ora, perché domani non resti il rimpianto di non aver scelto di cambiare quando avremmo potuto farlo. Diamoci un’opportunità. Diamola ai nostri ragazzi. Diamola alla nostra terra. Diamola a Reggio Calabria. Crediamoci. Forza Francesco Cannizzaro!” ha concluso.