Giusi Princi atterra in Mongolia nella notte magica di Cannizzaro: “il mio cuore è a Reggio, momento di cambiamento rivoluzionario”

Giusi Princi è appena atterrata in Mongolia, nella notte elettorale in cui suo cugino Francesco Cannizzaro diventa Sindaco di Reggio Calabria: da Presidente della Delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con l’Asia centrale, l’eurodeputato di Forza Italia è in missione diplomatica proprio da oggi fino al 30 maggio nel Paese che separa gran parte del confine tra Cina e Russia, cuore dell’Oriente continentale. Ovviamente, però, il cuore è tutto in riva allo Stretto: ai microfoni di StrettoWeb, Giusi Princi è visibilmente emozionata, con la voce carica di gioia, per il trionfo elettorale di Cannizzaro.

“Sono appena arrivata in Mongolia per questa importante missione diplomatica, ma il mio cuore è a Reggio a gioire di un risultato che era scontato perchè era nell’aria, lo abbiamo percepito nelle piazze, nel sentiment della gente che chiedeva cambiamento e si era affidata ad un programma legato alla concretezza e alla visione. La città – dice ancora Giusi Princi – si è affidata ad un politico che ha dimostrato con i fatti, dagli scranni parlamentari di opposizione e di maggioranza, di avere Reggio sempre nel cuore. E’ stato l’unico che dal parlamento è riuscito ad investire enormi risorse nella sua città, e il suo amore per Reggio lo ha dimostrato con i fatti. Oggi questo grande attestato di affetto della gente è la più bella dimostrazione di un sostegno a Cannizzaro per una città che vuole risorgere e si identifica in un grande progetto di cambiamento. Sono contenta in particolare che tanti giovani siano stati protagonisti diretti di questo risultato straordinario. Forza Francesco, siamo tutti con lui ad abbracciare il nuovo Sindaco che rappresenta un momento di cambiamento rivoluzionario per la nostra città“.