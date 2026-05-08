Giro d’Italia Next Gen 2026, a Catanzaro la presentazione della corsa a tappe per gli under 23 | INFO

Lunedì 11 maggio, alle ore 12, nella sala conferenze della Cittadella regionale di Catanzaro al 12° piano, alla vigilia della partenza del Giro d’Italia verrà presentato l’evento Giro d’Italia Next Gen 2026, la prestigiosa corsa a tappe per i migliori talenti Under 23, che si terrà dal 14 al 21 giugno 2026. Organizzato da RCS Sport per la Federazione Ciclistica Italiana, l’evento, sostenuto da Calabria Straordinaria, rappresenta un appuntamento fondamentale nel calendario internazionale UCI.
All’incontro con la stampa prenderanno parte, per la Regione Calabria, il vicepresidente Filippo Mancuso l’assessore al Turismo, lavoro e Sviluppo economico, Giovanni Calabrese, l’assessore allo Sport e Politiche per i giovani. Eulalia Micheli, il direttore generale del dipartimento Turismo Roberto Cosentino.
Per Rcs, interverranno l’amministratore delegato, Paolo Bellino, e la responsabile dei rapporti con le istituzioni, Giusy Virelli. Giornalisti, operatori e fotografi potranno accedere al 10° piano della Cittadella regionale a partire dalle ore 11.45.