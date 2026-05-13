Gioventù Nazionale, Mario Russo nominato commissario per la Città metropolitana di Reggio Calabria

Mario Russo è stato nominato commissario di Gioventù Nazionale per la Città metropolitana di Reggio Calabria. Ventinove anni, ex Consigliere Nazionale degli Studenti Universitari, primo eletto all’Università Mediterranea in quella tornata, Russo è anche componente del Coordinamento regionale di Gioventù Nazionale. La nomina arriva in una fase politica particolarmente delicata per il movimento giovanile, tra il percorso congressuale e le prossime elezioni amministrative. “Ringrazio il presidente nazionale, il deputo Fabio Roscani, che, su indicazione di Nicola Caruso e Paco Oronzio, ha disposto questo commissariamento, per la fiducia che hanno voluto accordarmi. Ancora una volta mi faccio trovare pronto e a disposizione del movimento giovanile, con spirito di servizio e senso di responsabilità”.

Il neo commissario ha indicato da subito la direzione del lavoro politico dei prossimi mesi, legando l’attività di Gioventù Nazionale anche all’appuntamento elettorale cittadino. “L’obiettivo che ci poniamo è accompagnare Gioventù Nazionale alle prossime elezioni amministrative – ha dichiarato da subito il neo commissario – offrendo il nostro contributo con convinzione a sostegno del candidato sindaco Francesco Cannizzaro e della lista di Fratelli d’Italia, in attesa della celebrazione dei congressi. Per me Reggio Calabria non è soltanto un territorio da riorganizzare, ma una comunità politica alla quale mi sento profondamente vicino” ha aggiunto Russo.

Il commissariamento temporaneo è stato predisposto su richiesta di Emanuela Arena, presidente dimissionaria, che l’ha definito una scelta “necessaria per garantire operatività al movimento in una fase delicata, tra il percorso congressuale e le prossime elezioni amministrative. Non è un passo indietro – ha concluso Arena – ma un atto di rispetto verso il lavoro svolto in questi anni e verso la nuova classe dirigente che emergerà dal congresso”. A Emanuela Arena sono stati rivolti i ringraziamenti di Mario Russo, “per l’impegno, la dedizione e la passione con cui ha guidato questa comunità Il lavoro portato avanti in questi anni rappresenta una base importante su cui continuare a costruire. C’è un contributo che Gioventù Nazionale può dare ancora più pienamente a Fratelli d’Italia, a patto che si abbia la capacità di ascoltare davvero ciò che il territorio e le nuove generazioni esprimono” ha concluso Russo.