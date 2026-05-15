Giovani, cultura e futuro: IMMAGINA chiude con il messaggio di Rocco Hunt

Si è chiuso il 9 maggio nel cortile della biblioteca comunale “Pietro Timpano” di Bova Marina, con una grande partecipazione di pubblico e tanto entusiasmo, il progetto IMMAGINA, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per promuovere le biblioteche comunali come luoghi di aggregazione, crescita culturale e inclusione sociale per i giovani. A concludere il percorso è stato Rocco Hunt, protagonista del gran finale e autore di un messaggio semplice ma fortissimo, rivolto ai ragazzi: «La cultura sarà la vostra salvezza». Un invito a credere nei propri sogni, a costruire obiettivi concreti e a vivere luoghi come la biblioteca non solo come spazi di studio, ma come punti di riferimento dove coltivare passioni, talenti e futuro.

Nel corso dei mesi IMMAGINA ha coinvolto oltre 200 giovani dell’Area Grecanica, attraverso laboratori, corsi e attività dedicate alla scrittura creativa, al teatro musicale, al mondo digitale e multimediale e alla street art. Un percorso ricco di incontri importanti con ospiti di rilievo nazionale come Daria Bignardi, Diego Fusaro, Gianluca Di Marzio, Matteo Paolillo, Ale Della Giusta e infine Rocco Hunt.

Uno degli aspetti più belli del progetto è stato proprio il protagonismo dei ragazzi. Non sono stati semplici spettatori, ma parte attiva dell’intero percorso: molti di loro si sono impegnati direttamente nel contattare gli ospiti, dialogare con i loro staff e contribuire concretamente a portarli a Bova Marina. Un’esperienza che ha permesso ai giovani di mettersi alla prova, assumersi responsabilità e capire quanto impegno e organizzazione ci siano dietro i grandi eventi culturali.

Andrea Benedetto e Gabriele Mafrica hanno condotto l’intervista a Gianluca Di Marzio, mentre Lavinia Autelitano e Alessandro Legato sono stati protagonisti del dialogo finale con Rocco Hunt, distinguendosi per preparazione e capacità comunicativa.

Importante anche il contributo del giovane content creator bovese Alessio Orlando, che ha curato i social del progetto con professionalità e creatività, raccontando ogni fase delle attività e contribuendo a dare visibilità all’iniziativa.

Gradita, durante la serata conclusiva, la presenza di Silvio Cacciatore, promotore originario del progetto finanziato dal Ministero e successivamente rimodulato dall’amministrazione comunale.

Determinante la collaborazione tra il Comune di Bova Marina, l’Istituto d’Istruzione Superiore “Euclide” e Ideocoop Media Services, che hanno portato avanti il progetto con una visione condivisa e un forte lavoro di squadra. Fondamentale anche il supporto delle associazioni Pro Loco Thetis, CGS Sales, Alea, Calliurghia e Amici Biblioteca “Antonino Arcidiaco” che hanno collaborato attivamente alla realizzazione dei laboratori e delle iniziative.

IMMAGINA lascia oggi qualcosa di concreto al territorio: una biblioteca tornata a essere un luogo vivo e soprattutto tanti giovani che hanno partecipato con entusiasmo, dimostrando che, quando vengono offerte opportunità vere e si crede nelle nuove generazioni, anche i piccoli centri possono diventare spazi di cultura, energia e futuro.