Giornata storica per la comunità ortodossa: il metropolita d’Italia visita la parrocchia di Gallicianò | INTERVISTA

Padre Benedetto, della Chiesa Ortodossa di Seminara, è stato intervistato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb in occasione di una giornata definita dallo stesso sacerdote particolarmente significativa per la comunità ortodossa e per il territorio grecanico calabrese. L’incontro si è svolto a Roghudi, nel cuore dell’area greca di Calabria, in una cornice dal forte valore spirituale, culturale e identitario. Al centro della giornata, la visita del metropolita ortodosso d’Italia alla parrocchia di Gallicianò, luogo simbolico per la memoria degli antichi legami tra la Calabria meridionale e il mondo greco.

Padre Benedetto ha sottolineato l’importanza dell’evento, collegandolo non soltanto alla vita religiosa della comunità, ma anche alla riscoperta delle radici storiche del territorio. Ai microfoni di StrettoWeb ha dichiarato: “siamo a Roghudi, oggi è una giornata storica perchè è venuto il nostro metropolita ortodosso d’Italia a visitare la nostra parrocchia di Gallicianò, sulle tracce dei nostri antenati greci di Calabria”.