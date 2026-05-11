Giornata di memoria per Nuccio Ordine: Rotary Club Rende e UniCal insieme tra cultura, valori e borse di studio

Il Rotary Club Rende e l’Università della Calabria promuovono una giornata di grande valore culturale e umano in memoria del Prof. Nuccio Ordine, uno dei più autorevoli intellettuali italiani ed europei. L’evento si terrà venerdì 15 maggio 2026, alle ore 10.30, presso l’Aula Caldora dell’Università della Calabria, e vedrà la partecipazione di numerosi ospiti e personalità di spicco del mondo accademico, culturale e istituzionale. Nuccio Ordine è stato un intellettuale di fama mondiale, tradotto in decine di lingue e protagonista di un dibattito culturale internazionale. La sua carriera ha rappresentato una delle espressioni più alte della cultura umanistica contemporanea. Il suo impegno nel diffondere i valori della libertà di pensiero, del sapere disinteressato e del ruolo civile della cultura è stato fondamentale, così come la sua costante attenzione verso i giovani e il mondo della scuola.

Durante la manifestazione, saranno presentate ufficialmente le borse di studio intitolate a Nuccio Ordine, istituite dal Rotary Club Rende con l’intento di trasmettere alle nuove generazioni l’eredità culturale e morale del grande studioso calabrese. L’evento vedrà la presenza di numerosi giovani, che rappresentano il futuro della cultura e della formazione. I prestigiosi ospiti internazionali che parteciperanno alla giornata sono:

Gilles Pécout , Presidente della Bibliothèque Nationale de France, già Rettore della Sorbonne Université di Parigi e Ambasciatore di Francia;

, Presidente della Bibliothèque Nationale de France, già Rettore della Sorbonne Université di Parigi e Ambasciatore di Francia; Juan Cruz, giornalista e scrittore spagnolo di fama internazionale, tra le voci più autorevoli della cultura europea contemporanea.

Tra i presenti anche il Magnifico Rettore dell’Università della Calabria, Prof. Gianluigi Greco, e molti altri esponenti del mondo accademico e istituzionale. La giornata avrà un significato ancora più profondo grazie alla presenza dei parenti più stretti del Prof. Ordine, che conferiranno all’evento un valore umano ed emotivo speciale. Nel corso della mattinata, verrà proiettato il film-documentario “Nuccio Ordine. L’inutilità dell’inutile”, a cura della regista Angelica Artemisia Pedatella e di Antonio Chieffallo, direttore della Biblioteca “Nuccio Ordine” di San Mango d’Aquino.

L’iniziativa rappresenta il culmine di un importante percorso culturale e umano iniziato negli anni precedenti dai Past President del Rotary Club Rende, Mimmo Legato e Flora Maria Ritacca, e sostenuto da personalità come Ernesto Magorno, Massimo Misiti, Antonio Chieffallo, Angelo Gallo e Carlo Tansi.

Il Presidente del Rotary Club Rende, Sergio Mazzuca, ha dichiarato: “Con questa giornata vogliamo rendere omaggio non soltanto a un grande accademico, ma a un uomo che ha saputo parlare al cuore e alla coscienza di intere generazioni. Nuccio Ordine ci ha insegnato che la cultura rappresenta uno strumento di libertà, umanità e crescita civile. Le borse di studio dedicate alla sua memoria nascono proprio per continuare a trasmettere questi valori ai giovani”. L’evento è aperto a tutti, ed il Rotary Club Rende invita il mondo della scuola, gli studenti universitari, gli operatori culturali, le istituzioni e l’intera cittadinanza a partecipare a quella che si preannuncia come una delle giornate culturali più significative dell’anno per la Calabria.