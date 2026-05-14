Gioiosa Ionica, assegnato all’Associazione Comma Tre un immobile confiscato alla criminalità organizzata

L’Amministrazione Comunale di Gioiosa Ionica comunica l’assegnazione, per la durata di dieci anni, di un immobile confiscato alla criminalità organizzata sito in Contrada Madama Lena all’Associazione di volontariato “Comma Tre”, realtà impegnata quotidianamente nel sostegno alle persone con disabilità, alle famiglie e ai percorsi di inclusione sociale. L’immobile sarà destinato alla realizzazione di attività sociali, educative e laboratoriali promuovendo così partecipazione, solidarietà e crescita collettiva.

“Il riutilizzo di un bene sottratto alla criminalità organizzata significa trasformare un simbolo negativo in una concreta opportunità di riscatto sociale – dichiara il Sindaco di Gioiosa Ionica Luca Ritorto. Con questa assegnazione rafforziamo ulteriormente i percorsi già in atto nel nostro territorio, con tanti beni confiscati oggetto di riutilizzo sociale da parte delle realtà associative di Gioiosa Ionica: un modo concreto per sostenere chi opera ogni giorno a favore della comunità. Tutto ciò nello spirito della Legge 109/96, che trova piena applicazione quando i beni confiscati tornano a vivere attraverso progetti capaci di generare inclusione e speranza”.

Soddisfazione viene espressa anche dal Consigliere delegato alle Politiche Sociali – Giulio Papandrea: “abbiamo creduto fortemente in questo percorso perché i beni confiscati devono diventare strumenti di comunità e crescita sociale. Comma Tre rappresenta un’esperienza importante per il nostro territorio e siamo certi che questo luogo continuerà ad essere un punto di riferimento per tante famiglie, per i ragazzi e per tutte le persone che hanno bisogno di spazi di ascolto, autonomia e condivisione”.

L’Amministrazione Comunale coglie l’occasione per ringraziare l’Associazione Comma Tre per l’impegno sociale svolto negli anni e rinnova la volontà di continuare a promuovere politiche orientate all’inclusione, alla cittadinanza attiva e alla valorizzazione dei beni confiscati.