Gioia Tauro, si insedia il nuovo comandante della Polizia Locale. Il sindaco Scarcella: “puntiamo sui controlli alla differenziata” | INTERVISTA

Si è ufficialmente insediato il nuovo comandante della Polizia Locale di Gioia Tauro, il dottor Maurizio Marino, segnando un passo importante per la gestione della sicurezza urbana e del controllo del territorio cittadino. Grande la soddisfazione del sindaco Simona Scarcella, sottolineando l’importanza della nomina: “il nuovo comandante della Polizia Locale, il dottor Marino, rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la sicurezza della nostra comunità e per l’efficienza dei controlli sul territorio cittadino. La prorità? Sicuramente puntiamo sui controlli alla raccolta differenziata”.

Priorità e impegni del nuovo comandante

Il dottor Marino eredita un incarico di grande responsabilità, con l’obiettivo di coordinare le attività di controllo del territorio, garantire il rispetto delle normative e potenziare la presenza della Polizia Locale nei punti più sensibili della città. La nomina punta a migliorare l’efficienza dei servizi, prevenire episodi di illegalità e rafforzare la percezione di sicurezza tra i residenti.

L’intervista integrale al sindaco Simona Scarcella di Graziano Tomarchio per StrettoWeb: