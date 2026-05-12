Gioia Tauro, presentata la raccolta di racconti intitolata “La bambina che danzava con il vento”

Grande partecipazione ed emozione alla Sala Le Cisterne di Gioia Tauro per la presentazione del libro “La bambina che danzava con il vento” della nota ed apprezzata scrittrice Caterina Sorbara, evento promosso dal Rotary Club Gioia Tauro, dal Rotary Club Palmi e dall’Interact Gioia Tauro nell’ambito della rassegna “Il Maggio dei Libri”. Una serata intensa e coinvolgente che ha saputo trasformare la presentazione di un libro in un momento di autentica condivisione culturale ed emotiva. Attraverso il dialogo con Diego Ricciardi, l’autrice ha accompagnato il pubblico in un viaggio fatto di memoria, sensibilità, dolore e speranza, toccando profondamente i presenti con parole cariche di umanità e delicatezza.

Ad aprire l’incontro i saluti istituzionali del Sindaco della Città di Gioia Tauro, Simona Scarcella, della Presidente del Rotary Club Gioia Tauro, avv. Manuela Strangi, della Presidente del Rotary Club Palmi avv. Leda Badolati, che hanno sottolineato il valore della cultura come strumento di crescita, dialogo e aggregazione sociale. Numerosi gli interventi e le riflessioni del pubblico, partecipe ed emotivamente coinvolto durante tutta la serata, in un clima di grande empatia che ha confermato la piena riuscita dell’evento. Ancora una volta il Rotary ha dimostrato come cultura e comunità possano incontrarsi, creando occasioni capaci di lasciare un segno profondo nel cuore delle persone.