Gioia Tauro, l’8 maggio la presentazione di “Anime Sospese nell’ombra” | INFO

Venerdì 8 maggio, a Gioia Tauro, si terrà la conferenza stampa di presentazione del volume “Anime sospese nell’ombra” di Francesco Garofalo, già illustrato nelle scorse settimane presso il Senato della Repubblica. L’iniziativa, aperta e gratuita, è rivolta agli organi di informazione e alla cittadinanza, e intende offrire un momento di approfondimento sul sistema penitenziario attraverso una narrazione che unisce esperienza diretta e analisi sociale.

All’incontro prenderanno parte, tra gli altri, la dott.ssa Maria Luisa Mendicino, Direttrice dell’Ufficio Affari Generali, Personale e Formazione del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, e il dott. Sestino Agostino, Comandante della Polizia Penitenziaria della Casa circondariale “S. Cosmai”, insieme ad altri rappresentanti istituzionali e personalità del mondo culturale.