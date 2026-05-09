Gioia Tauro, incontro tra i dirigenti dell’AdSP ed il sindacato Orsa

Si è tenuto, presso l’AdSPMTMI (Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio) di Gioia Tauro, un proficuo incontro tra una delegazione dell’OrSA Calabria e i dirigenti della succitata AdSP. La delegazione sindacale era composta dal Segretario Generale Confederale OrSA Calabria Vincenzo Rogolino; dal Segretario Nazionale Orsa Porti e Mari Domenico Macrì; dai rappresentanti sindacali di categoria Pasquale Barbalaci e Francesco Sinicropi La delegazione dell’AdSPMTMI era costituita: dal Dr. Pasquale Faraone Segretario Generale f.f. AdSPMTMI; dal dr. Mario Piromalli Responsabile Vigilanza in ambito portuale; dal dr. Renato Mollica della SPISAL- ASP.

Dopo i convenevoli del caso e gli interventi di saluto, si è passati a un confronto sulle criticità che ancora oggi interessano la infrastruttura portuale. Più segnatamente sono stati segnalati e sollecitati, da parte sindacale, interventi risolutivi su:

– i servizi igienico-sanitari con particolare riguardo agli spogliatoi;

– le criticità in materia di sicurezza legate alle dotazioni delle Gru, soprattutto per quanto concerne i sistemi di comunicazione;

– lo stato dell’arte per l’istituzione del Presidio Sanitario Portuale

– le eventuali difficoltà nella gestione delle emergenze sanitarie con riferimento ai tempi di intervento dei soccorsi. Inoltre sono stati richiesti chiarimenti in merito ai criteri di funzionamento dell’Agenzia; alle modalità di reclutamento del personale e alla gestione complessiva delle risorse umane.

Da parte dell’AdSPMTMI si è data ampia assicurazione e si è assunto preciso impegno alla risoluzione delle criticità

Da parte dell’AdSPMTMI si è data ampia assicurazione e si è assunto preciso impegno alla risoluzione delle criticità evidenziate dall’OS che, in alcuni casi, sono già in via di definizione. In particolare per quanto attiene al presidio sanitario portuale è stato comunicato che l’iter procedurale per l’affidamento è stato completato e che il costo del Presidio, proprio per accelerare l’iter, sarà interamente a carico dell’Autorità di Sistema Portuale. Il suddetto servizio sanitario sarà inizialmente erogato per otto ore per poi arrivare a regime con le ventiquattrore di copertura.

L’OrSA Calabria auspica “che si continui in un positivo rapporto collaborativo, ed esprime nel merito viva soddisfazione per il dialogo costruttivo avviato tra le parti, mantenendo così aperta l’attenzione su temi importanti quali la sicurezza sul lavoro e l’organizzazione delle attività portuali. Formula, inoltre, gli auguri di buon lavoro al neo Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale ( AdSP) di Gioia Tauro dr. Paolo Piacenza”.