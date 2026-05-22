Gioia Tauro, il 25 maggio la “Giornata della Legalità” all’IIS “F. Severi”

L’iniziativa si terrà lunedì 25 maggio, alle ore 10.00, presso l’Auditorium Nicholas Green dell’Istituto, e coinvolgerà figure di primo piano del giornalismo, dell’imprenditoria etica, dell’associazionismo e del mondo civile

Giornata della legalità

L’Istituto d’Istruzione Superiore “F. Severi” di Gioia Tauro annuncia la Giornata della Legalità, un appuntamento dedicato alla promozione di una cultura civica fondata sulla responsabilità, sulla memoria e sull’impegno quotidiano contro ogni forma di criminalità organizzata. L’iniziativa si terrà lunedì 25 maggio, alle ore 10.00, presso l’Auditorium Nicholas Green dell’Istituto, e coinvolgerà figure di primo piano del giornalismo, dell’imprenditoria etica, dell’associazionismo e del mondo civile.

Il programma degli eventi

Saluti istituzionali:

  • Fortunato Praticò – Dirigente scolastico IIS “F. Severi”

Interventi:

  • Pietro Comito – Giornalista
  • Antonino De Masi – Imprenditore
  • Don Pino De Masi – Referente Libera Piana di Gioia Tauro
  • Vincenzo Chindamo – Fratello di Maria Chindamo

Modera:

  • Rossella Bulsei – Docente IIS “F. Severi”

Coordina:

  • Domenica Velardo – Referente Educazione Civica IIS “F. Severi”

Obiettivi dell’iniziativa

La Giornata della Legalità intende rafforzare la cultura della legalità tra studenti e comunità scolastica, promuovere testimonianze dirette che rendano tangibile il valore dell’impegno civile, stimolare il dialogo tra istituzioni, scuola e territorio, e ricordare le vittime delle mafie sostenendo chi continua a chiedere verità e giustizia.

Dichiarazione dell’istituto

La legalità non è un concetto astratto né un ideale lontano: è una responsabilità quotidiana che riguarda ciascuno di noi. Con questa giornata vogliamo offrire ai nostri studenti strumenti, esempi e voci autorevoli per comprendere che un futuro libero dalle mafie è possibile solo attraverso l’impegno condiviso“, afferma il Dirigente scolastico Fortunato Praticò.

Giornata della legalità

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