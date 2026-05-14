Gigi d’Alessio, nuovo live al Palarescifina di Messina | DATA e INFO

Prosegue alla grande “Gigi Palasport”, la tournée nei palazzetti di Gigi D’Alessio che ha fatto registrare il tutto esaurito in ogni città, con

raddoppi e triple date, confermando anche il 2026 come un anno straordinario per il cantautore. Dopo il successo dei concerti primaverili, si sono aggiunti a grande richiesta tanti appuntamenti indoor per l’autunno, e il calendario si arricchisce ancora con un nuovo live al Palarescifina di Messina il 1° dicembre, dopo il doppio sold out di aprile. I biglietti saranno disponibili in prevendita dalle ore 16:00 di oggi su Ticketone.it e nei punti vendita abituali.

La nuova data è organizzata da Puntoeacapo Srl in collaborazione con Il Botteghino e con il Comune di Messina. Il tour “Gigi Palasport” porta l’artista dentro l’abbraccio del suo amato pubblico, dove migliaia di voci si intrecciano per cantare insieme canzoni entrate nel cuore di tutti. Sul palco oltre trent’anni di vita in musica, dai successi che hanno accompagnato emozioni e ricordi fino ai brani del nuovo album “Nuje” (GGD Edizioni Srl / Columbia Records / Sony Music).

Onstage ad accompagnare Gigi: Kekko D’Alessio (tastiere), Giuseppe Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Lorenzo Maffia (piano), Daniele Leucci (percussioni), Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso) e Max D’Ambra (tastiere e programmazioni). Prima della reprise autunnale del tour, Gigi D’Alessio sarà protagonista di dieci straordinarie serate – l’8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20 e 21

giugno – nella cornice unica della Reggia di Caserta, in Piazza Carlo di

Borbone.

“Gigi Palasport” segue l’incredibile successo del tour estivo che nel 2025

“Gigi Palasport” segue l’incredibile successo del tour estivo che nel 2025 ha fatto registrare sold out ovunque, con il doppio tutto esaurito allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli davanti a oltre 100.000 spettatori, la prima volta al Circo Massimo di Roma e la chiusura con sette serate indimenticabili a Piazza del Plebiscito. Non solo live: Gigi ha debuttato ai vertici delle classifiche con il suo ultimo album e ha conquistato anche il pubblico televisivo con il programma di prima serata su Canale 5 “Gigi e Vanessa Insieme” e nel ruolo di giudice del serale di Amici 2026, il fortunato talent guidato da Maria De Filippi. “Gigi Palasport” è prodotto da GGD e Friends & Partners; RTL 102.5 è la radio ufficiale del tour.