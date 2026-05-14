Giardini Naxos, 21enne arrestato per droga: sequestrata cocaina e marijuana

Ieri notte, a Giardini Naxos (ME), i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Taormina hanno arrestato in flagranza un 21enne, romeno, ritenuto responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. In particolare, nel corso di un servizio di controllo del territorio, i militari hanno fermato il giovane per una verifica, notando subito il suo atteggiamento nervoso e insofferente, tanto da indurre gli operanti ad approfondire gli accertamenti.

La successiva perquisizione personale eseguita nei confronti del giovane ha consentito di rinvenire e sequestrare 3 dosi di marijuana e 9 di cocaina, oltre a un piccolo bilancino di precisione e alla somma di 650 euro, ritenuta provento dell’illecita attività di spaccio. Alla luce di quanto emerso, il 21enne è stato quindi arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre lo stupefacente sarà consegnato ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio del caso.