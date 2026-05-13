Gianni Versace reinterpretato dagli studenti: inaugurata la mostra al liceo artistico “Preti-Frangipane”

È stata inaugurata ieri, nella sede del liceo artistico “M. Preti – A. Frangipane”, la mostra didattica dedicata al genio creativo di Gianni Versace, reinterpretato dagli studenti dell’istituto. L’esposizione, curata dalla professoressa Maria Pia Turiano, sarà visitabile fino al mese di agosto e ha visto impegnati tutti gli indirizzi di studio dei corsi diurni del liceo artistico, del corso serale e della sezione carceraria. Il liceo classico ha curato la ricerca documentale posta a base della mostra, contribuendo al lavoro di approfondimento che accompagna il percorso espositivo. In mostra abiti scultura, pannelli decorativi, installazioni, gadget ultramoderni, sculture, plastici, basi, opere tattili, lampade, cuscini e oggetti di design, tutti ispirati ai simboli che hanno fatto grande il brand dello stilista reggino.

All’inaugurazione erano presenti il Comune di Reggio Calabria, rappresentato dall’assessore architetto Lucia Anita Nucera, delegata del sindaco; l’Archivio di Stato di Reggio Calabria, con la dottoressa Angela Puleio, partner del progetto con il modulo FSL “Il filo d’oro delle origini”; il Conservatorio “Francesco Cilea”, con il presidente dottor Eduardo Lamberti Castronuovo e il direttore dottor Francesco Romano.

Presenti anche l’Ordine degli Architetti di Reggio Calabria, con la presidente architetto Santina Dattola; l’Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria, con il direttore dottor Piero Sacchetti; lo storico e saggista Tonino Nocera; il Lions Club, con il dottor Nicola Pavone, già dirigente del liceo artistico; l’associazione AIParC, con il presidente dottor Salvatore Timpano; l’associazione culturale “Le Muse”, con il presidente professor Giuseppe Livoti; e il Comitato di quartiere rione “Ferrovieri – Pescatori”, con la presidente dottoressa Filomena Malara. La mostra sarà visitabile fino ad agosto. Per i gruppi e per le scuole è consigliabile prenotare scrivendo alla mail rcis04300v@istruzione.it.