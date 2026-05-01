Geyser in pieno centro a Reggio Calabria: maxi perdita idrica a pochi passi dal Duomo | VIDEO

Nel pieno centro storico di Reggio Calabria si è verificato un fenomeno tanto insolito quanto preoccupante: una perdita idrica in via San Francesco da Paola si è trasformata in un vero e proprio geyser urbano, con acqua che fuoriesce con forza dalla carreggiata a pochi passi dal Duomo di Reggio Calabria. Dal video a corredo dell’articolo si osserva chiaramente come il getto, seppur non altissimo, abbia una pressione tale da far pensare a una rottura significativa della rete idrica sottostante. La scena ha attirato l’attenzione di residenti e passanti, sorpresi nel vedere una sorta di fontana improvvisata in una delle strade più centrali della città. Il fenomeno del geyser in strada a Reggio Calabria evidenzia una criticità importante nella tenuta delle condutture, probabilmente datate o soggette a cedimenti.

Disagi e rischi per la viabilità vicino al Duomo

La presenza di questo geyser in via San Francesco da Paola sta causando non pochi disagi. L’acqua si riversa lungo la strada, creando una superficie scivolosa che può rappresentare un pericolo per pedoni e automobilisti. Il continuo deflusso contribuisce inoltre a deteriorare l’asfalto, aumentando il rischio di buche o cedimenti. Considerata la vicinanza al Duomo, la zona è frequentemente attraversata da cittadini e turisti. Una perdita idrica vicino al Duomo di Reggio Calabria di questa entità rischia quindi di incidere non solo sulla sicurezza, ma anche sull’immagine della città, proprio in uno dei suoi punti più rappresentativi.

Spreco d’acqua e criticità strutturali

Al di là dell’impatto visivo, ciò che preoccupa maggiormente è lo spreco. Un geyser causato da perdita idrica implica una fuoriuscita continua e significativa di acqua potabile, una risorsa sempre più preziosa. In un contesto in cui si parla di sostenibilità e gestione responsabile, episodi come questo appaiono ancora più gravi. La situazione in via San Francesco da Paola a Reggio Calabria solleva interrogativi sulla manutenzione della rete idrica cittadina. Le tubature, spesso obsolete, possono cedere improvvisamente, dando origine a fenomeni come quello osservato. Senza interventi strutturali, il rischio è che episodi simili si ripetano anche in altre zone.

Attesa per un intervento urgente

I cittadini chiedono un intervento immediato per risolvere questa perdita idrica trasformata in geyser. Un’azione tempestiva è fondamentale per limitare i danni, ridurre lo spreco e ripristinare condizioni di sicurezza nella zona. Nel frattempo, il geyser continua a zampillare, trasformando una semplice rottura in un simbolo evidente delle criticità infrastrutturali che meritano attenzione e interventi concreti.