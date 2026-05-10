Gaza al centro di Reggio Calabria: l’arte di Fadi Thabet inaugura la Giornata dei Musei

In un momento storico segnato da profonde fratture globali, la città di Reggio Calabria si appresta a diventare un palcoscenico di riflessione e speranza attraverso la forza comunicativa dell’immagine. Sabato 16 maggio, alle ore 19:00, il Museo diocesano di Reggio Calabria inaugurerà ufficialmente la Mostra fotografica Gaza. Là dove resiste la vita, una potente raccolta di opere firmate dal fotografo palestinese Fadi A. Thabet. L’iniziativa si inserisce nel prestigioso contesto della Giornata internazionale dei Musei, promossa dall’ICOM (International Council of Museums), che per l’anno 2026 ha scelto un titolo dal valore universale e urgente: “Musei che uniscono un mondo diviso”. L’esposizione non è solo una rassegna artistica, ma una testimonianza viva che si arricchisce oggi di una sezione di scatti inediti catturati proprio nelle ultime, drammatiche settimane, offrendo uno sguardo attuale e senza filtri su una realtà complessa.

La visione di Fadi A. Thabet tra resistenza artistica e resilienza quotidiana

Il protagonista di questo percorso espositivo è Fadi A. Thabet, un artista la cui biografia è indissolubilmente legata alla terra che racconta. Nato a Gaza e cresciuto in un territorio costantemente segnato da conflitto, occupazione e assedio, Thabet ha trasformato la sua professione in una missione civile, scegliendo la fotografia come forma di resistenza e strumento di testimonianza. Il suo approccio non si ferma alla superficie della cronaca bellica, ma scava nell’umanità dei dettagli: lo sguardo del fotografo si posa con delicatezza e fermezza sui volti, sulle strade, sugli oggetti e persino sui silenzi della sua terra. L’obiettivo dell’autore è quello di restituire alla comunità internazionale l’immagine di una Gaza viva, dignitosa, ferita ma non sconfitta, capace di proteggere i propri affetti e la propria identità nonostante le avversità.

Il ruolo dei musei come ponti di pace nella visione di ICOM 2026

La scelta del Museo diocesano di accogliere questa specifica narrazione visiva risponde direttamente alle linee guida dettate dall’ICOM per l’edizione corrente. Il tema dell’anno, ovvero “Musei che uniscono un mondo diviso”, nasce infatti “con il fine di evidenziare come i musei, in quanto luoghi di apprendimento, contribuiscano alla convivenza pacifica e al rispetto reciproco, agendo come ponti tra divisioni culturali, sociali e geopolitiche, promuovendo il dialogo, la comprensione e la pace all’interno delle comunità e tra di esse, a livello globale”. Declinando questo alto mandato, l’istituzione museale reggina ha deciso di riallestire la mostra di Thabet proprio per sottolineare come l’arte possa fungere da collante sociale e strumento di mediazione, trasformando uno spazio espositivo in un luogo di incontro e riconoscimento reciproco tra popoli e culture diverse.

Un viaggio emotivo attraverso le sei sezioni del percorso espositivo

Varcare la soglia della mostra significa intraprendere un vero e proprio viaggio emotivo nel cuore di Gaza, muovendosi tra le rovine e i frammenti di una quotidianità ostinata che non smette di pulsare. Il percorso espositivo, sapientemente articolato in sei sezioni, è stato strutturato come una narrazione progressiva finalizzata a coinvolgere profondamente il visitatore. Attraverso le fotografie, Fadi racconta la sua terra dall’interno, fuggendo dagli stereotipi per restituire una visione autentica dove la speranza si mescola al dolore. In ogni scatto, la resilienza si fa gesto quotidiano e l’anelito di pace emerge come una forza capace di superare ogni forma di conflitto, permettendo al pubblico di percepire la bellezza che persiste anche nei contesti più difficili.

Orari di apertura e l’evento speciale per la Giornata Internazionale dei Musei

La realizzazione di questo importante appuntamento culturale è stata possibile grazie alla stretta collaborazione con diverse realtà del territorio, tra cui l’ISMED (organismo di mediazione civile e commerciale), il Parco Ecolandia e lo Spazio Open. La mostra rimarrà aperta al pubblico presso i locali del Museo diocesano fino a domenica 14 giugno, seguendo i consueti orari di apertura della struttura. Un momento di particolare rilevanza è previsto per lunedì 18 maggio, quando, in occasione della celebrazione ufficiale della Giornata Internazionale dei Musei, il museo effettuerà un’apertura straordinaria dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Durante questa fascia oraria, sarà garantito l’ingresso libero non solo alla mostra fotografica di Fadi A. Thabet, ma anche alle preziose collezioni museali permanenti, offrendo a cittadini e turisti un’occasione unica di arricchimento culturale all’insegna della solidarietà e della memoria.