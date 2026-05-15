Gallico, la candidata alla III Circoscrizione Chirico denuncia il degrado del Lungomare: “spiaggia abbandonata a ridosso dell’estate”

Con la stagione estiva alle porte, il Lungomare di Gallico torna al centro del dibattito politico. A sollevare il tema è Emanuela Chirico, candidata presidente della III Circoscrizione per la lista “Centrodestra – Chirico Presidente”, che ha documentato lo stato dell’area in un video pubblicato sui propri profili social. L’ultima tappa del suo percorso nei quartieri ha acceso i riflettori su una delle zone potenzialmente più attrattive della città. Secondo quanto denunciato dalla candidata, non solo la spiaggia, ma l’intero litorale versa in uno stato di assoluto degrado, riproponendo un copione che si ripete identico da troppi anni.

“A ridosso dell’avvio della stagione balneare, anche quest’anno Gallico si presenta a cittadini e turisti completamente impreparata – dichiara Emanuela Chirico – siamo a un passo dall’estate e il litorale è l’emblema dell’abbandono. Sono lontani i tempi in cui Gallico era un cuore pulsante di vita e socialità: oggi quel ricordo stride con la realtà di una periferia dimenticata dalle istituzioni”. Per Chirico, il rilancio del Lungomare di Gallico deve diventare una priorità, restituendo centralità e dignità a un’area che, nelle sue parole, non deve più essere considerata marginale. “Dobbiamo ridare vita a questo Lungomare: il nostro obiettivo è far sì che Gallico non sia più considerato un quartiere di serie B ma anzi torni a essere un orgoglio per tutti e una meta ambita per i visitatori”.