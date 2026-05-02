Gallicianò celebra identità, tradizioni e sapori: festa nel cuore greco dell’Aspromonte | INTERVISTE

Gallicianò, nella festività del 1° maggio, ha accolto una nuova edizione della grande festa dedicata all’identità, alle tradizioni e ai sapori del territorio. L’appuntamento ha puntato a valorizzare l’anima più autentica di Gallicianò, luogo simbolo della cultura grecanica e delle radici profonde dell’area aspromontana. La giornata è stata costruita attorno a un percorso fatto di gastronomia locale, musica popolare e momenti di intrattenimento pensati per coinvolgere visitatori di tutte le età.

Il cuore greco dell’Aspromonte apre le porte ai visitatori

La festa del 1° maggio a Gallicianò non è soltanto un’occasione conviviale, ma anche un momento di riscoperta del territorio. Il borgo, immerso nello scenario dell’Aspromonte, si conferma punto di riferimento per chi vuole conoscere da vicino tradizioni, usanze e sapori che raccontano una storia antica.

Le interviste di Graziano Tomarchio per Strettoweb: