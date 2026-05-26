Galati: “il CentroDestra vince in Calabria, Noi Moderati cresce e contribuisce alla nuova stagione amministrativa”

I risultati delle elezioni amministrative in Calabria rafforzano il ruolo di Noi Moderati nel centrodestra regionale. A sottolinearlo è l’on. Pino Galati, Vice Presidente vicario di Noi Moderati e coordinatore regionale del partito in Calabria, che evidenzia la crescita del movimento nei territori e il contributo dato alla coalizione. “I risultati delle elezioni amministrative in Calabria confermano la forza del centrodestra e premiano il lavoro serio, costante e responsabile che Noi Moderati ha portato avanti in questi anni nei territori”, dichiara Galati. Secondo il coordinatore regionale, il voto amministrativo restituisce un quadro politico chiaro, con il partito presente in diversi centri della Calabria. “Da Reggio Calabria a Castrovillari, da Crotone a San Calogero, emerge un dato politico chiaro: Noi Moderati è una forza sempre più presente, credibile e radicata, capace di contribuire in maniera importante ai successi della coalizione e di costruire rappresentanza nelle istituzioni locali”.

Particolare rilievo assume il dato di Reggio Calabria, dove Noi Moderati ottiene un risultato definito storico. Galati sottolinea “il risultato storico ottenuto a Reggio Calabria, dove Noi Moderati elegge per la prima volta un consigliere comunale con la percentuale del 4,3, segnando un passaggio politico significativo per la crescita del partito in una città strategica per la Calabria”. A questo si aggiunge “l’importante presenza conquistata a Castrovillari, che conferma la capacità del nostro movimento di intercettare consenso, costruire classe dirigente e dare voce alle istanze dei cittadini”.

Tra i risultati evidenziati dal partito c’è anche quello di San Calogero, dove il coordinatore provinciale di Vibo Valentia, Nicola Brosio, è stato eletto sindaco. “Un risultato di grande valore politico — prosegue Galati — è quello di San Calogero, dove il nostro coordinatore provinciale di Vibo Valentia, Nicola Brosio, è stato eletto sindaco. La sua affermazione premia un percorso fatto di impegno, ascolto, presenza e amore per il territorio. A Nicola vanno le mie congratulazioni più sincere e l’augurio di buon lavoro per una stagione amministrativa all’altezza delle aspettative della comunità”.

Soddisfazione anche per Crotone, dove viene evidenziata la riconferma del sindaco uscente Vincenzo Voce e l’elezione di Pisano Pagliaroli, coordinatore cittadino di Noi Moderati. “La riconferma del sindaco uscente Vincenzo Voce rappresenta un risultato importante per la città e per la continuità di un progetto amministrativo che ha saputo parlare ai cittadini. In questo quadro, assume un valore straordinario l’elezione a consigliere comunale, da primo degli eletti, di Pisano Pagliaroli, coordinatore cittadino di Noi Moderati a Crotone. È il riconoscimento di un lavoro politico concreto, svolto con passione e attenzione verso il territorio, i giovani e le esigenze reali della comunità crotonese”.

Galati rivolge poi “un plauso all’amico Rino Lerose, che a Cutro ha sfiorato la vittoria per un soffio raggiungendo un ottimo risultato e all’amico Nino Macrì, che torna in sella a Tropea riconquistando la guida della Perla del Tirreno”. Per Galati, “la sua elezione rappresenta un passaggio importante per una città simbolo della Calabria, che ha bisogno di stabilità, visione, rilancio turistico e buona amministrazione”. Il coordinatore regionale conclude rivendicando il peso politico del partito all’interno della coalizione di centrodestra. “Questi risultati — conclude Galati — dimostrano che Noi Moderati non è una presenza marginale, ma una componente viva e determinante del centrodestra calabrese. Continueremo a lavorare con serietà, equilibrio e concretezza, rafforzando la nostra classe dirigente e contribuendo, comune per comune, alla costruzione di una Calabria più forte, più rappresentata e più vicina ai cittadini”.