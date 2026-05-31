Futuro Nazionale soffia un deputato a Forza Italia: Vannacci sale a quota 5 alla Camera

Futuro Nazionale allunga le mani su Forza Italia. Attilio Pierro, deputato campano eletto nella circoscrizione Campania 2, è pronto a lasciare gli azzurri per aderire al movimento del generale Roberto Vannacci. L’annuncio ufficiale è atteso nel corso della settimana. Si tratta del primo parlamentare proveniente direttamente da Forza Italia a entrare nel progetto del generale, un segnale che Fn non guarda più solo alla Lega per espandersi, ma inizia a erodere anche il centro del centrodestra.
Con l’ingresso di Pierro, Futuro Nazionale sale a cinque deputati alla Camera, dove è iscritto al gruppo Misto insieme a Laura Ravetto, Edoardo Ziello, Rossano Sasso ed Emanuele Pozzolo. Un traguardo tutt’altro che simbolico: il regolamento della Camera consente la costituzione di componenti autonome all’interno del Misto a partire da una soglia minima di iscritti, strumento che garantisce accesso ai fondi parlamentari, spazi di intervento dedicati nei lavori d’aula e una visibilità procedurale che il singolo deputato del Misto non possiede.
L’obiettivo dichiarato del partito del generale resta quota dieci, soglia per costituire una componente autonoma. Voci di ulteriori ingressi circolano in Transatlantico, con i nomi del leghista Erik Pretto e dell’ex leghista Davide Bergamini, quest’ultimo transitato di recente in Forza Italia.