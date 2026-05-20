Futuro Nazionale: “Battaglia parla di aree verdi, ma conosce il degrado dell’area giochi di Punta Pellaro?”

“Mimmo Battaglia si è perso per strada, o meglio tra le strade del centro cittadino. Affermare, infatti, che la città, grazie alla passata amministrazione, può godere di ampie aree verdi e ludiche, dimostra estesamente che: o il candidato a sindaco non conosce il territorio che vorrebbe amministrare o mente. In entrambi i casi sarebbe grave. A Punta Pellaro, l’area giochi per i più piccoli è in totale stato di abbandono e degrado. È mancato, dopo il taglio del nastro, qualsiasi tipo di manutenzione (anche minima), fattore che ha contribuito allo stato – pietoso – in cui versa: corrosa da ruggine e salsedine“. È quanto si legge nella nota a firma del dr. Francesco D’Aleo, referente Futuro Nazionale comitato 297 Reggio.

“Futuro Nazionale comitato 294 si batte per la concretezza delle parole, affinché a queste corrispondano fatti reali. Ci battiamo affinché il bello ritorni a essere protagonista della nostra città. Per questo saremo sempre pronti a segnalare disservizi e incuria, a rimboccarci le maniche ed intervenire, anche in prima persona.

Negli ultimi giorni di questi dodici anni di buio agonico per la nostra città, siamo certi dei nuovi giorni numinosi che ci aspettano. A breve, presto. E noi di Futuro Nazione ci saremo“, conclude D’Aleo.