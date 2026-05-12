Futura in semifinale, Pedro Mendes: “meritiamo la Serie A, pubblico nostro sesto uomo”

Uno sterminio di fatica, due tempi supplementari sotto il sole, e un passaggio del turno che sa di impresa. Al termine di una gara incredibile, la Cadi Antincendi vola in semifinale. Protagonista importante, non solo per qualità ma per spirito di sacrificio, il duttile calcettista Pedro Mendes, oggi trasformato in difensore aggiunto per volere del mister Martino. Le sue parole al termine della partita raccontano l’anima di una squadra che non molla mai. Il mister ti aveva chiesto questo: hai giocato di squadra, hai giocato per portarla a casa. Mendes annuisce, il volto stillante sudore ma gli occhi lucidi di orgoglio. “Sì – risponde con voce rotta dalla fatica – secondo me ce lo siamo meritati per il lavoro che abbiamo fatto, soprattutto nella seconda parte della stagione“.

Il primo tempo non era iniziato nel migliore dei modi. “Il giallo mi ha condizionato un po’ – ammette Mendes – ma nel secondo tempo sono andato più tranquillo, sono riuscito a fare qualcosa di più“. Poi il copione dei supplementari: “abbiamo difeso molto bene, l’abbiamo portata ai supplementari, e siamo riusciti a portare la vittoria a casa contro un grande avversario come la New Taranto“.

La domanda che tutti i tifosi attendono: dove potete arrivare? La risposta di Mendes è secca e senza tentennamenti. “Se giochiamo così, penso possiamo salire in Serie A senza dubbi”. E alla replica “Ci vuoi salire in Serie A con questa squadra?“, lui ribatte: “ovvio, senza se e senza ma”.

Un ringraziamento speciale va ai tifosi, che non hanno mai smesso di spingere, anche nei momenti di difficoltà contro un grande avversario. “Eh, il pubblico è il sesto uomo in campo – sottolinea Mendes – ci dà sempre una mano. Giocare in casa con questa atmosfera fantastica ci dà una marcia in più. Assolutamente“.

Infine un pensiero per il tecnico Martino, che gli ha chiesto un compito insolito per un goleador. “Mister Martino si è fidato tantissimo di me, mi chiede di difendere, e io difendo, corro e cerchiamo di non subire gol. Quello che mi dice, io cerco di fare al massimo, al meglio. No“. Con questa mentalità, la Cadi Antincendi può davvero sognare in grande. Appuntamento in semifinale contro Giovinazzo.