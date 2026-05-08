Futura, al Palattinà l’attesa semifinale playoff che vale la finalissima

C’è una partita che può trasformare una stagione in qualcosa di più: orgoglio, sacrificio e appartenenza. Per la Cadi Antincendi Futura il momento è arrivato: sabato 9 maggio, alle ore 16.00, al Palattinà di Lazzaro, i giallo-blu affronteranno la New Taranto nella gara di ritorno della semifinale playoff. In palio c’è l’accesso alla finalissima e la possibilità di continuare a sognare la massima serie. Il Palattinà è pronto ad accogliere centinaia di tifosi festanti, in un appuntamento che si annuncia tutto da seguire per la comunità sportiva giallo-blu.

La squadra allenata dai mister Martino e Honorio riparte dall’1-1 della gara di andata, maturato con i gol, entrambi nel primo tempo, del capitano Cividini per la Futura e di Giannace per i pugliesi. La formula è chiara: chi vince passa. In caso di pareggio si giocheranno due tempi supplementari. Qualora il punteggio risultasse ancora pari al termine dei due overtime, a passare il turno sarebbe la formazione di casa, la Cadi Antincendi Futura, grazie al miglior piazzamento in classifica ottenuto al termine della stagione regolare.

Per il team del presidente Nino Mallamaci si tratta del coronamento di un campionato eccezionale, capace di unire grandi soddisfazioni a livello giovanile, dalla Scuola Calcio Futura alle selezioni Under 19 e Under 17, a un piazzamento che ha già eguagliato la grande performance della passata stagione, culminata con i playoff e il primo turno giocato contro Pescara. Nulla è impossibile per una squadra che ha dominato nel girone di ritorno, brillando, conquistando più punti di tutti e riuscendo a fermare ogni tipologia di avversaria.

Adesso l’obiettivo è concretizzare il proficuo lavoro svolto e farsi sospingere dal bellissimo pubblico del Palattinà, in una sfida che promette intensità ed emozioni. L’avversario sarà tosto e fortissimo. La New Taranto può contare su Lupinella in porta, mentre Di Pietro, Giannace e Quinto offrono soluzioni e forza. Stesso discorso per Rodrigo Lopes, Espindola e l’ottimo Gui Lima. In sede di mercato è arrivato anche un colpo pazzesco: è stato firmato il miglior marcatore del torneo, Segovia, proveniente dall’Itria, new entry insieme a Joao Zatsuga.

La partita sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube della Divisione Nazionale Calcio a 5, con telecronaca di Giovanni Mafrici. Arbitreranno i signori Stefano Lavanna di Pesaro e Andrea Guadagnini di Castelfranco Veneto, con Francesco Saverio Mancuso di Lamezia Terme al cronometro.