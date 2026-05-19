“Funghi, meraviglie della natura”, a Reggio Calabria evento con Nicolò Oppicelli

Domenica 24 maggio, presso il teatro del dopolavoro ferroviario di Reggio Calabria, si terrà una conferenza unica dedicata al regno dei funghi, organizzata dall’Associazione Micologica Culturale Aspromonte in collaborazione con enti locali e patrocinata dal Comune e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria. L’evento, ad ingresso gratuito, promette di offrire ai partecipanti un viaggio affascinante dal micelio invisibile ai porcini e finferli, fino alle prospettive future del settore micologico.

Dialoghi e approfondimenti con Nicolò Oppicelli

La conferenza vedrà la partecipazione di Nicolò Oppicelli, noto micologo, giornalista e guida ambientale, collaboratore di Geo-Rai3 e 3BMeteo, nonché membro del direttivo nazionale dell’AMB Bresadola. Oppicelli guiderà i partecipanti attraverso dialoghi e curiosità sul mondo dei funghi, illustrando caratteristiche, habitat e le potenzialità economiche e scientifiche del regno micologico.

Micelio, porcini e finferli: tra natura e prospettive future

L’incontro punterà a far comprendere l’importanza del micelio, la struttura vegetativa dei funghi, e il ruolo dei porcini e dei finferli nella biodiversità locale. I partecipanti avranno l’occasione di conoscere anche le prospettive future legate alla micologia, dalle opportunità di valorizzazione dei prodotti locali alla promozione turistica e culturale del territorio.

Collaborazioni e sostegno istituzionale

L’iniziativa è promossa con il sostegno dell’Associazione Micologica Culturale Aspromonte, in collaborazione con enti scientifici e ambientali, tra cui DLFF Reggio Calabria, ndm e ISPRA. L’obiettivo è creare un’occasione di confronto, educazione e scoperta per tutti gli appassionati, dagli esperti ai semplici curiosi, valorizzando il patrimonio naturale della regione.