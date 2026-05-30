FridgeAI: studenti calabresi trasformano il frigorifero in alleato contro gli sprechi

Gli Istituti Tecnici rappresentano sempre più luoghi in cui idee, competenze e innovazione si trasformano in esperienze concrete capaci di dialogare con il mondo delle imprese e delle professioni del futuro. Ne è una dimostrazione il progetto FridgeAI, presentato dagli studenti dell’IIS L. Palma Green Falcone Borsellino di Corigliano-Rossano al Career Day organizzato da Unindustria Calabria a Catanzaro.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di innovazione e ampliamento dell’offerta formativa promosso dall’Istituto e fortemente sostenuto dal Dirigente scolastico dott.ssa Cinzia D’Amico con l’obiettivo di valorizzare le competenze tecnico-professionali degli studenti e rafforzare il collegamento tra scuola e mondo del lavoro.

Protagonisti della presentazione sono stati gli studenti Youssef El Hachimi e Simone Spataro, affiancati dal lavoro tecnico e progettuale di Manuel Cariati, Antonio Testa e Antonio Tieri. Il team è composto da studenti provenienti dagli indirizzi di Elettronica ed Elettrotecnica, Informatica e Telecomunicazioni e Sistema Moda, a conferma di quanto la collaborazione tra competenze differenti sia fondamentale per generare progetti innovativi e concreti.

FridgeAI è una Progressive Web App progettata per trasformare un comune frigorifero in uno strumento intelligente contro gli sprechi alimentari. Attraverso l’intelligenza artificiale, l’app riconosce gli alimenti presenti, monitora le scadenze e suggerisce ricette personalizzate in base agli ingredienti disponibili e alle esigenze alimentari della famiglia. Dal punto di vista tecnico, il progetto integra piattaforme come Raspberry Pi, Arduino e BBC micro:bit, permettendo agli studenti di sviluppare competenze avanzate nell’ambito della programmazione, dell’elettronica embedded, dell’Internet of Things e dello sviluppo software.

A colpire particolarmente durante il Career Day è stata la qualità progettuale dell’artefatto, che ha ricevuto l’apprezzamento pubblico dei rappresentanti di Invitalia. Gli esperti hanno elogiato l’impegno degli studenti, la qualità tecnica del progetto e la solidità dell’idea imprenditoriale, suggerendo di valutare la possibilità di intraprendere il percorso della brevettazione. Un riconoscimento importante, che testimonia come un’attività nata in ambito scolastico possa trasformarsi in una proposta concreta con reali prospettive di sviluppo.

Fondamentale il supporto dei docenti Gianluca Coschignano, Domenico Gradilone, Gianfrancesco Groccia, Vito Nigro e Mario Sapia, che hanno accompagnato gli studenti durante tutte le fasi del percorso, dalla progettazione alla presentazione pubblica. La partecipazione al Career Day ha rappresentato una dimostrazione concreta di come un Istituto Tecnico possa diventare un laboratorio di competenze reali, capace di preparare gli studenti alle professioni del futuro attraverso esperienze pratiche, interdisciplinari e fortemente collegate al mondo del lavoro e dell’innovazione.