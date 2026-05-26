Fratelli d’Italia esulta per il risultato di Reggio Calabria, Brutto: “quasi 10 mila voti e 4 seggi, risultato di grande orgoglio”

Quasi 10 mila voti e 4 seggi conquistati in Consiglio comunale a Reggio Calabria. È il dato evidenziato da Angelo Brutto, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, commentando l’esito delle elezioni comunali che ha visto FdI confermarsi una delle principali forze politiche del centrodestra reggino. “Il risultato ottenuto da Fratelli d’Italia alle elezioni comunali di Reggio Calabria rappresenta un motivo di grande orgoglio e soddisfazione per tutto il nostro partito. Con quasi 10 mila voti e 4 seggi conquistati in Consiglio comunale, i cittadini hanno premiato il lavoro serio, costante e credibile che abbiamo portato avanti sul territorio”.

Secondo Brutto, il consenso ottenuto dal partito nasce da un radicamento costruito nel rapporto con le comunità e con le realtà sociali del territorio. “Si tratta – prosegue Brutto – di un consenso importante che nasce dalla vicinanza alle tante realtà sociali che chiedono città moderne, efficienti e sicure. Fratelli d’Italia cresce perché interpreta concretamente le esigenze delle comunità e perché i cittadini riconoscono la coerenza e la serietà della nostra classe dirigente”. Il capogruppo sottolinea inoltre il valore politico del risultato raggiunto dall’intera coalizione di centrodestra. “L’esito del voto dimostra che i cittadini hanno premiato un progetto politico credibile e una squadra competente. Fratelli d’Italia sarà determinante nel dare stabilità amministrativa e nel sostenere un percorso di crescita per i territori”.

Brutto evidenzia anche i segnali positivi arrivati dalle altre realtà calabresi chiamate al voto, a partire da Crotone. “A Crotone il centrodestra sta ottenendo un risultato importante, confermando la forza della nostra coalizione e il radicamento di Fratelli d’Italia anche in un territorio strategico della Calabria. Si tratta di un dato che rafforza ulteriormente il percorso politico avviato dal nostro partito nella regione”.

Grande attenzione viene rivolta anche a Castrovillari, dove la candidata del centrodestra e di Fratelli d’Italia Anna De Gaio accede al ballottaggio. “Grande attenzione anche a Castrovillari – aggiunge Brutto – dove la candidata del centrodestra e di Fratelli d’Italia Anna De Gaio accede al ballottaggio con un risultato significativo che testimonia la credibilità del progetto politico costruito insieme alla coalizione. È il segnale di una classe dirigente capace di interpretare le esigenze dei cittadini e di proporre un’alternativa concreta per il governo della città”.

Per Brutto, un altro elemento significativo riguarda i tanti amministratori di Fratelli d’Italia eletti nelle liste civiche presenti nelle diverse competizioni elettorali. “Un dato particolarmente significativo – sottolinea ancora Brutto – riguarda anche i tanti amministratori di Fratelli d’Italia eletti nelle liste civiche presenti nelle diverse competizioni elettorali. Si tratta di uomini e donne che, pur candidandosi in realtà civiche, condividono valori, visione e impegno politico del nostro partito. Questo conferma la capacità di Fratelli d’Italia di essere punto di riferimento ampio e radicato sui territori, dialogando con il civismo e con le migliori energie delle comunità locali. Desidero ringraziare – conclude Brutto – tutti i candidati della lista, i militanti, gli amministratori, i simpatizzanti e soprattutto gli elettori che hanno dato fiducia al nostro simbolo. Questo risultato non rappresenta un punto di arrivo ma l’inizio di una nuova fase di impegno politico e amministrativo. Continueremo a lavorare con responsabilità, passione e spirito di servizio per costruire città sempre più forti, attrattive e vicine ai bisogni dei cittadini”.

Il risultato, nelle parole del capogruppo regionale, viene dunque indicato come l’avvio di una nuova fase di impegno politico e amministrativo per Fratelli d’Italia, con l’obiettivo di rafforzare il proprio radicamento nei territori e contribuire alla stabilità delle amministrazioni guidate dal centrodestra.