Franco Corbelli premiato a Sartano (Cosenza) per il suo impegno civile e le battaglie per le scuole

Il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, è stato premiato dal suo paese natio, Sartano (provincia di Cosenza), per la sua lunga storia di impegno civile e per “aver salvato (facendola rifinanziare dopo che il finanziamento iniziale era andato perduto non essendo stata l’opera ultimata nei tempi previsti, ottobre 2021, e i lavori da allora si erano fermati) la locale nuova scuola elementare antisismica, le altre 30 in Calabria e quasi 500 scuole incompiute in Italia, con la sua campagna promossa e portata avanti, per oltre 4 anni, insieme alla Regione Calabria, su Fb, su La Verità, a livello nazionale e, in ambito regionale, anche su Stretto Web e altri importanti giornali locali”.

Il riconoscimento è stato conferito anche per “aver contribuito, con le sue storiche battaglie civili, seguendo e continuando così l’opera di San Francesco di Paola (Santo Patrono della Calabria, simbolo nel mondo della Carità, dei poveri, degli ultimi e dei miracoli straordinari), nella tutela dei diritti civili e nella difesa dei più umili, a far conoscere e a valorizzare il piccolo borgo di Sartano a livello nazionale, operando per la sua crescita culturale e sociale”.

Il XVI Premio “Sartano nel cuore”, promosso dall’Associazione socio-culturale onlus “Amici di San Francesco di Paola”, è stato consegnato domenica nella Chiesa Madre di Sartano in occasione della Festa patronale in onore del Santo paolano. Al termine della Santa Messa e prima della processione del Santo per le vie del paese, la presidente dell’Associazione, Rosella Monica Argento, la componente Ida Cavalcanti e il sindaco del comune di Torano Castello, Lucio Franco Raimondo, alla presenza dei parroci don Rocco Balsano e don Elio Perrone, hanno consegnato ad un commosso Corbelli il riconoscimento.

Corbelli, devoto da secoli della famiglia al Santo di Paola, è stato accolto calorosamente durante la premiazione e il suo breve intervento in una chiesa gremita. “Ho ricevuto in oltre 30 anni numerosi, importanti premi e riconoscimenti anche a livello nazionale e internazionale, ma questo del mio piccolo paese con quella motivazione e l’accostamento all’opera misericordiosa straordinaria del nostro Santo è qualcosa di meraviglioso che mi ha reso particolarmente contento e orgoglioso, perché è un atto di stima e affetto della mia comunità, che ricambio di cuore e che continuerò ad onorare giorno per giorno continuando con il mio impegno civile, a difesa sempre dei diritti di tutti e al servizio in particolare delle persone più bisognose”, ha dichiarato.

Durante l’evento, Corbelli ha ricordato come grazie alla sua battaglia per salvare la scuola di Sartano si siano potute salvare altre 30 scuole in Calabria e quasi 500 in Italia, incompiute o in attesa di ristrutturazione e messa in sicurezza, con lavori fermi da oltre sei anni e finanziamenti scaduti. Ha annunciato inoltre che il suo comune, Torano Castello, ha riottenuto il finanziamento iniziale di 1 milione e 300mila euro grazie alla firma della Convenzione con la Regione Calabria, ottenuta prima della Festa patronale. Il premio consegnato a Corbelli rappresenta quindi non solo un riconoscimento del suo impegno civico, ma anche un tributo alla valorizzazione del borgo di Sartano e alla tutela dei diritti civili nel territorio calabrese.