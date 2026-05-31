Fra le stelle WWE a Clash in Italy spunta il Catanzaro! La maglia di Iemmello è in mondovisione

La promozione in Serie A è sfumata proprio sul più bello, fra tanti rimpianti e la consapevolezza che il Catanzaro ha tutte le carte in regola per puntare alla massima serie. Adesso è, comprensibilmente, il momento dello scoramento, servirà tempo per mandar giù il boccone amaro. E magari anche qualche episodio del genere che strappa sicuramente un sorriso: un tifoso del Catanzaro fra le stelle WWE. Questa notte, con il calcio ormai a riposo, la scena sportiva italiana se l’è presa, addirittura, il wrestling targato WWE.

La federazione di Stamford, la più importante al mondo e universalmente amata da tutti i fan dello sport-entertainment, è tornata in Italia con un evento apposito presso l’Inalpi Arena di Torino, dal titolo “WWE Clash in Italy“. Sul ring alcune delle superstar più famose al mondo della disciplina fra le quali Cody Rhodes, Rhea Ripley, Roman Reigns e Brock Lesnar.

Tantissimi i vip presenti e inquadrati dalle telecamere fra i quali Capo Plaza, Sick Luke e Zerocalcare e Sandro Tonali. Proprio mentre veniva inquadrato il centrocampista della Nazionale Italiana di calcio, sullo sfondo è apparso un tifoso del Catanzaro con la maglia numero 9 di Pietro Iemmello, mostrata attraverso Netflix in tutto il mondo.