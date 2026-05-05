Foto di Giorgia Meloni realizzate con l’IA: “pur di attaccare si usa qualsiasi cosa, chi le ha fatte mi ha migliorata parecchio”

“Girano in questi giorni diverse mie foto false, generate con l’intelligenza artificiale e spacciate per vere da qualche solerte oppositore. Devo riconoscere che chi le ha realizzate, almeno nel caso in allegato, mi ha anche migliorata parecchio. Ma resta il fatto che, pur di attaccare e di inventare falsità, ormai si usa davvero qualsiasi cosa. Il punto, però, va anche oltre me. I deepfake sono uno strumento pericoloso, perché possono ingannare, manipolare e colpire chiunque. Io posso difendermi. Molti altri no. Per questo una regola dovrebbe valere sempre: verificare prima di credere, e credere prima di condividere. Perché oggi capita a me, domani può capitare a chiunque”. E’ questo il post pubblicato su facebook dal premier Giorgia Meloni relativamente a foto false generate con l’intelligenza artificiale.