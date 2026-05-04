Forza Italia Giovani torna in campo all’Unical: il nome del candidato al Senato Accademico

Il movimento giovanile di Forza Italia Calabria segna un punto di svolta storico all’interno dell’Università della Calabria. Dopo anni di assenza dalle competizioni per i massimi organi di rappresentanza dell’ateneo più grande della regione, i giovani azzurri tornano in campo con la candidatura di Emilio Pio Bossio al Senato Accademico. Bossio, studente di Filosofia e Storia, Presidente di “Università Futura” e commissario cittadino di Forza Italia a Savelli (KR), guiderà la sfida del movimento per riportare i valori del centrodestra liberale all’interno della governance universitaria.

Il Segretario regionale di Forza Italia Giovani Calabria, Federico Milia, ha commentato con orgoglio: “la candidatura di Emilio Pio Bossio al Senato Accademico dell’Unical segna un momento di fondamentale importanza per il nostro movimento”.

“Abbiamo scelto di puntare su un profilo di spessore come quello di Emilio, che coniuga l’impegno universitario con la militanza politica sul territorio. La sua discesa in campo risponde alla necessità di dare una voce equilibrata e propositiva ai tantissimi studenti che non si sentivano più rappresentati – prosegue Milia– il nostro obiettivo è chiaro: riportare competenze e concretezza all’interno del dibattito accademico, contribuendo attivamente alla crescita dell’Ateneo più grande e rappresentativo della Calabria”.