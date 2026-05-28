“Flower Fashion”, a Pellaro una serata tra moda, spettacolo e valorizzazione del territorio | INFO

Moda, musica, danza, cultura, identità, valorizzazione del territorio saranno protagoniste di “Flower Fashion”, l’evento in programma domenica 31 maggio alle ore 21 in Piazza Vittorio Veneto, difronte il Municipio di Pellaro. La manifestazione rientra nel calendario di “Maggio in fiore a Pellaro e dintorni 2026”, arrivato alla terza edizione. Iniziativa promossa dalla Pro Loco Reggio Sud APS già Pro Loco Bocale e dal sodalizio Unpli Calabria, con l’obiettivo di valorizzare il territorio attraverso cultura, arte, socialità, identità e decoro urbano.

Una serata pensata come un grande spettacolo all’aperto, con la partecipazione di stilisti, attività commerciali, artisti e realtà locali che porteranno in passerella creatività, eleganza e tradizione. Un evento che, come sottolineano gli organizzatori, si ispira alla “visione del bello”, filo conduttore delle attività promosse negli anni dalla Pro Loco Reggio Sud APS.

Tra i protagonisti della sfilata ci saranno Crimè Sartoria di Carmela Coppola, Abbigliamento Rosa Maria Chinnì, Crisand Calzature, Bazar Calzature, Ottica View Point, l’associazione culturale “ Terra Mia” .

I momenti più significativi della serata saranno immortalati dagli scatti del fotografo Bruno Zumbo, presente con una postazione dedicata.

Accanto alla moda, spazio anche alla danza e all’intrattenimento musicale con le esibizioni dei ballerini della scuola di danza Salsabor di Tina Cara e altri ospiti che contribuiranno ad animare la piazza.

A guidare il pubblico saranno Consolato Malara e Mariangela Zaccuri, chiamati a condurre un evento che si preannuncia ricco di emozioni e partecipazione.

La manifestazione rappresenta anche un’importante occasione di aggregazione sociale e promozione culturale per Pellaro e per tutta l’area sud della città, confermando il ruolo della Pro Loco Reggio Sud nella valorizzazione delle realtà locali e nella costruzione di momenti di comunità.

Attraverso iniziative come questa, infatti, la Pro Loco continua a promuovere una visione del territorio fondata sulla bellezza, sulla partecipazione e sulla riscoperta delle identità locali, trasformando piazze e luoghi della comunità in spazi di incontro, arte e condivisione.